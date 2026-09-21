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Independiente Rivadavia venció a Barracas Central y quedó como escolta

La Lepra mendocina se impuso por 1 a 0 como visitante para quedar a tiro de la cima en la Zona B del Torneo Clausura.

Hoy 21:10
Independiente Rivadavia Barracas

Independiente Rivadavia se hizo fuerte como visitante y derrotó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo mendocino encontró la ventaja a los 13 minutos del primer tiempo, cuando José Florentín, exjugador de Central Córdoba, apareció de cabeza para conectar un centro de Luciano Gómez y marcar el único gol de la noche.

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El encuentro comenzó parejo, aunque la Lepra fue ganando protagonismo y generó las primeras situaciones de peligro. Tras una llegada de Sheyko Studer, llegó la apertura del marcador con el preciso envío de Gómez y el cabezazo de Florentín, que le permitió a la visita irse al descanso en ventaja.

En el complemento, Barracas Central buscó reaccionar en busca del empate, pero Independiente Rivadavia sostuvo la diferencia y terminó asegurando tres puntos importantes en condición de visitante. El resultado también le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B, además de seguir al frente de la Tabla Anual.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia llegó a 17 puntos y quedó a un punto de los líderes de la Zona B, Argentinos Juniors y Rosario Central, que suman 18. Barracas, en tanto, permanece con 12 unidades.

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