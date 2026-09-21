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El gobernador Elías Suárez inauguró el nuevo Centro Judicial Frías junto a autoridades provinciales

El mandatario encabezó la ceremonia acompañado por representantes de los tres poderes del Estado y autoridades municipales. Tras el acto, recorrió las instalaciones del nuevo complejo, que concentrará distintos organismos y servicios judiciales para Frías, Choya y Guasayán.

Hoy 19:51
inauguración centro Frías

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó este lunes la inauguración del nuevo Centro Judicial Frías, una obra que permitirá concentrar en una misma sede distintas dependencias y servicios del Poder Judicial que hasta ahora funcionaban en diferentes puntos de la ciudad.

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La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder; el senador nacional Gerardo Zamora; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Federico López Alzogaray; la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dra. Matilde O'Mill; el senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio “Pichón” Neder; el intendente de la ciudad de Frías, Humberto Salim; la fiscal general de la Provincia, Mariela Bitar de Papa; y el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, entre otras autoridades provinciale y judiciales.

Luego del acto formal de inauguración, Suárez y los funcionarios presentes realizaron un recorrido por las instalaciones, donde pudieron observar la distribución de las distintas áreas que comenzarán a funcionar en el flamante edificio.

El nuevo Centro Judicial está ubicado en Acceso Norte, en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Carlos Gardel, en un sector con conexión hacia los accesos norte y sur de la Ruta Nacional 157 y con el ingreso a la ciudad a través de la Ruta Provincial 6.

La sede brindará servicios a vecinos de Frías y de los departamentos Choya y Guasayán, y concentrará dependencias vinculadas a diferentes fueros y áreas de atención.

Entre ellas se encuentran los Juzgados de Garantías, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (OMAS), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el Juzgado Civil, Fiscalías, Defensorías, la Unidad de Violencia de Género y la Oficina de Mediación, entre otros organismos.

Un edificio que concentra múltiples servicios

La infraestructura está conformada por dos torres de distintas alturas y un bloque central que conecta ambas estructuras, con sectores destinados al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, fuero penal y fuero civil.

También cuenta con espacios específicos como Cámara Gesell, dependencias del Cuerpo Médico Forense, Centro de Medidas Alternativas de Resolución de Conflictos (CEMARC), Archivo de Expedientes, Biblioteca y Salón de Usos Múltiples.

En el bloque central funcionará además una Oficina de Informes y una Guardia Policial durante las 24 horas, mientras que la planta baja fue destinada a sectores operativos y de apoyo, entre ellos depósitos, salas técnicas y la Alcaidía.

Con la inauguración del nuevo complejo, el Poder Judicial suma una sede integral en Frías, con el objetivo de centralizar servicios, mejorar las condiciones de atención y facilitar el acceso a la Justicia para los habitantes de la ciudad y de una amplia zona del oeste santiagueño.

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