El gobernador Elías Suárez inauguró el nuevo Centro Judicial Frías junto a autoridades provinciales

El mandatario encabezó la ceremonia acompañado por representantes de los tres poderes del Estado y autoridades municipales. Tras el acto, recorrió las instalaciones del nuevo complejo, que concentrará distintos organismos y servicios judiciales para Frías, Choya y Guasayán.

Hoy 19:51

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó este lunes la inauguración del nuevo Centro Judicial Frías, una obra que permitirá concentrar en una misma sede distintas dependencias y servicios del Poder Judicial que hasta ahora funcionaban en diferentes puntos de la ciudad.

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La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder; el senador nacional Gerardo Zamora; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Federico López Alzogaray; la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dra. Matilde O'Mill; el senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio “Pichón” Neder; el intendente de la ciudad de Frías, Humberto Salim; la fiscal general de la Provincia, Mariela Bitar de Papa; y el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, entre otras autoridades provinciale y judiciales.

Luego del acto formal de inauguración, Suárez y los funcionarios presentes realizaron un recorrido por las instalaciones, donde pudieron observar la distribución de las distintas áreas que comenzarán a funcionar en el flamante edificio.

El nuevo Centro Judicial está ubicado en Acceso Norte, en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Carlos Gardel, en un sector con conexión hacia los accesos norte y sur de la Ruta Nacional 157 y con el ingreso a la ciudad a través de la Ruta Provincial 6.

La sede brindará servicios a vecinos de Frías y de los departamentos Choya y Guasayán, y concentrará dependencias vinculadas a diferentes fueros y áreas de atención.

Entre ellas se encuentran los Juzgados de Garantías, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (OMAS), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el Juzgado Civil, Fiscalías, Defensorías, la Unidad de Violencia de Género y la Oficina de Mediación, entre otros organismos.

Un edificio que concentra múltiples servicios

La infraestructura está conformada por dos torres de distintas alturas y un bloque central que conecta ambas estructuras, con sectores destinados al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, fuero penal y fuero civil.

También cuenta con espacios específicos como Cámara Gesell, dependencias del Cuerpo Médico Forense, Centro de Medidas Alternativas de Resolución de Conflictos (CEMARC), Archivo de Expedientes, Biblioteca y Salón de Usos Múltiples.

En el bloque central funcionará además una Oficina de Informes y una Guardia Policial durante las 24 horas, mientras que la planta baja fue destinada a sectores operativos y de apoyo, entre ellos depósitos, salas técnicas y la Alcaidía.

Con la inauguración del nuevo complejo, el Poder Judicial suma una sede integral en Frías, con el objetivo de centralizar servicios, mejorar las condiciones de atención y facilitar el acceso a la Justicia para los habitantes de la ciudad y de una amplia zona del oeste santiagueño.