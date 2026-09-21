Docentes: el Consejo General de Educación realizará un nuevo ofrecimiento de cargos y horas cátedra

El ofrecimiento estará disponible desde las 00 horas del martes 22 hasta las 23:59 del miércoles 23 de septiembre de 2026, a través del sistema “Consejo Virtual”. Incluye establecimientos de distintos niveles y Modalidades Educativas.
El Consejo General de Educación a través de la Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades Educativas, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día Martes 22 y hasta las 23:59 hs. del día Miércoles 23 de Septiembre de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección “Consejo virtual”. Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.
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Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Nº 290 Anexo Escuela Nº 694 – Región V- Lote 59, Dpto.Juan Felipe Ibarra
- Jardín de Infantes N° 611 Anexo Escuela N° 792 - Región VIII – Báez, Dpto. Ojo de Agua
Nivel Primario
- Escuela N° 1096 Armada Nacional - Jornada Completa - Puesto Del Medio, Dpto. Silípica
- Escuela N°79 - Jornada Simple - (Región IV) - Selva, Dpto. Rivadavia
- Escuela N° 814 "Paula Albarracín De Sarmiento"- Jornada Simple - (Región II)-Fernández, Dpto. Robles
- Escuela N° 88 Coronel Juan Francisco Borges - Jornada Simple - (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Nº 284 Juana Briones - Jornada Simple - (Región II) - Santa Elena, Dpto. Banda
- Escuela N° 954 San Sebastián - Jornada Completa – Juanillo, Dpto. Atamisqui
- Escuela Superior Nº 60 Antonio Sáenz - Jornada Simple - (Región VII) – Laprida, Dpto. Choya
- Centro Experimental N° 7 Nicolás Avellaneda - Jornada Simple - (Región I) -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Nº 763-Jornada Simple - (Región I) - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 852 - Jornada Simple - (Región VIII) – Río Viejo, Dpto. Quebrachos
- Escuela N° 690 María Eva Duarte De Perón - Jornada Simple - (Región V) -Roldán, Dpto. J. F. Ibarra
- Escuela N° 448-Jornada Simple- (Región IV)-Los Pocitos, Dpto. General Taboada
- Escuela N° 1004 - Jornada Completa -Brea Pozo, Dpto. San Martín
- Escuela N° 1070 - Jornada Simple - (Región IV) – Lujan, Dpto. Avellaneda
- Escuela Infantil Prof. Francisco Daviou N·255 - Jornada Simple - (Región IV) -Real Sayana, Dpto. Avellaneda
- Escuela N° 1217 Nuestra Sra. del Carmen - Jornada Simple - (Región IV) - La Salamanca, Dpto. General Taboada
- Escuela N° 946 - Jornada Simple - (Región VIII) - Las Chacras, Dpto. Ojo de Agua
- Escuela Nº 12 Benjamín Lavaisse-Jornada Simple - (Región II) - Villa Robles, Dpto. Robles
- Escuela N° 728 Ehgly Celsa Fernández Robla De Maurizio - Jornada Simple- (Región III)-La Aguada, Dpto. Río Hondo
- Escuela Elemental Juan Lavalle Nº 61- Jornada Simple - (Región VII) -Lavalle, Dpto. Guasayán
- Escuela N° 863" San Isidro Labrador"-Jornada Simple - (Región II) -Colonia El Simbolar, Dpto. Robles
- Escuela N° 1128 Fuerza Aérea Argentina -Jornada Simple - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 761 Rafael Obligado - Jornada Simple - (Región III) - Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
- Escuela N° 28 Domingo Faustino Sarmiento- Jornada Simple -(Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 913 - Jornada Simple - (Región VI) - Campo Gallo, Dpto. Alberdi
- Escuela Infantil N° 405 "Nuestra Sra. de Lujan" -Jornada Simple - (Región III) -El Azul, Dpto. Pellegrini
- Escuela Elemental Nº135 Manuel Gregorio Caballero - Jornada Simple - (Región II)-Vilmer, Dpto. Robles
- Escuela Infantil N° 178 Alfonsina Storni - Jornada Simple - (Región II)-Pampa Mayo, Dpto. Banda
- Escuela N° 475-Jornada Simple - (Región V)-San Enrique, Dpto. Moreno
- Escuela Nº 84 Bartolomé Mitre-Jornada Simple - (Región IV)-Colonia Dora, Dpto. Avellaneda
- Escuela N° 1036 Gobernador Adolfo Ruiz -Jornada Simple- (Región II) - El Aibe, Dpto. Banda
- Escuela N° 985 Orlando Solano Ruiz - Jornada Simple- (Región III)- El Ojito, Dpto. Pellegrini
- Escuela N° 874 - Jornada Simple - (Región V) – Esteros, Dpto. Alberdi
Nivel Secundario
- Escuela De Comercio "Antenor Ferreyra" - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona" -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Técnica Nº 1 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Secundario Ing. Pbro. Pedro Fils Pierre - La Banda, Dpto. Banda
- Escuela De Comercio "Gral. Jose De San Martin" - La Banda, Dpto. Banda
- Colegio Secundario "San Antonio" – Choya – Dpto. Choya
- Colegio Secundario "José De San Martin" -Colonia Dora, Dpto. Avellaneda
- Colegio Secundario Divino Corazón De Jesús - El Bobadal, Dpto. Jiménez
- Escuela Técnica Nº 8 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Secundario Homero Manzi – Añatuya, Dpto. General Taboada
- Escuela Técnica Nº 4 – Añatuya, Dpto. General Taboada
- Colegio Agrotécnico Nº 6 "Nuestra Señora Del Valle" - Los Juries, Dpto. General Taboada
- Colegio Secundario "Papa Juan XXIII" - Los Pirpintos, Dpto. Copo
- Colegio Secundario "Juan F. Maradona" – Beltrán, Dpto. Robles
- Colegio Secundario Héroes de Malvinas - La Banda, Dpto. Banda
- Colegio 30 de Junio Camino a la Igualdad - Pampa De Los Guanacos, Dpto. Copo
- Colegio Secundario Del Centenario - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Brea Pozo - Brea Pozo, Dpto, San Martín
- Escuela De Cerámica Y Artesanías "Ricardo Rojas" -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Agrotécnico Madre Tierra – Fernández, Dpto. Robles
- C.E.N.S. Nº 3 - Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº86024 - El Quemado, Dpto. Pellegrini
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº86077- Libertad, Dpto. Moreno
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº86019- Santo Domingo, Dpto. Pellegrini
- Colegio Secundario "Tristán Adrián Malbrán" – Malbrán, Dpto. Aguirre
Nivel Superior
Nivel Primario
- E.N.S “Dr. J.B Gorostiaga” - La Banda, Dpto. Banda
- E.N.S República del Ecuador – Frías, Dpto. Choya
Nivel Secundario
- E.N.S. “Dr. J.B Gorostiaga” - La Banda, Dpto. Banda
- I.S.B.A. “Juan Yaparí” – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- ESPEA N°3 – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo
Nivel Superior
- I.S.P.P. N° 6 – La Banda, Dpto. Banda
- I.F.D Campo Gallo – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
- I.F.D N° 11- Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini
- I.F.D N°8 – Pinto, Dpto. Aguirre
- I.S.P.P N°5 – Sumampa, Dpto. Quebrachos
Modalidades Educativas
1 - CEI N° 42 “Alicia Moreau de Justo” – Fernández, Dpto. Robles
2 - Escuela Especial “240 Ramón Carrillo” - Santiago del Estero, Dpto. Capital
3 - CEI Pozo Hondo - Pozo Hondo, Dpto. Jiménez
4 - E.E.B.A. N° 7 - Santiago del Estero, Dpto. Capital
5 - E.E.B.A. N° 12 – La Banda, Dpto. Banda