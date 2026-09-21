El riesgo país trepó a 533 puntos y alcanzó su nivel más alto en cuatro meses

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó nueve unidades este lunes y acumula una suba superior al 4% en septiembre. El movimiento se produjo en una jornada marcada por la llegada de una misión del FMI y bajas en los bonos argentinos.

Hoy 20:23

El riesgo país argentino subió este lunes hasta los 533 puntos básicos, su valor más elevado de los últimos cuatro meses. El índice que elabora JP Morgan avanzó nueve unidades durante la jornada y acumula un incremento superior al 4% en lo que va de septiembre.

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La suba se registró en medio de una nueva jornada de atención sobre los activos argentinos y coincidiendo con la llegada al país de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con la tercera revisión del acuerdo vigente.

En ese contexto, los bonos soberanos registraron retrocesos de hasta el 1%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un comportamiento dispar. Corporación América subió 3%, Telecom avanzó 2,6% y Mercado Libre ganó 1,8%. En sentido contrario, YPF cayó 3,3% y Transportadora de Gas retrocedió 1,8%.

En el mercado local, el Merval perdió 0,8% medido en pesos y 0,1% en dólares. A su vez, los dólares financieros operaron a la baja: el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.576,45, mientras que el MEP cerró en $1.534,44.

El mercado, atento al FMI

La llegada de los técnicos del organismo internacional se produce en momentos en que el mercado sigue de cerca el cumplimiento de las metas económicas acordadas con la Argentina.

Según los datos citados por analistas de Rava, el superávit primario del primer semestre fue equivalente al 0,6% del PBI, frente a una meta del 0,7%. Para todo 2026, Economía proyectó un resultado primario positivo de 1,3% del PBI, mientras que el programa con el FMI contempla un objetivo de 1,4%.

Durante los primeros ocho meses del año, el superávit primario acumulado rondó el 1,1% del PBI y el financiero se ubicó cerca del 0,2%, mientras que el Banco Central alcanzó compras por US$10.000 millones, según los números consignados por los analistas.

El escenario internacional también permanece entre los factores observados por los inversores, junto con la evolución de las tasas estadounidenses, la actividad económica local, las cuentas públicas y las próximas decisiones financieras del Gobierno.