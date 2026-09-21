Elías Suárez en Frías: “Una sociedad no se mide por los edificios que construye, sino por los derechos que garantiza”

El gobernador encabezó la inauguración del nuevo Centro Judicial de Frías y remarcó que la concentración de distintas dependencias en un mismo espacio busca facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para quienes llegan desde localidades alejadas.

Hoy 20:58

El gobernador Elías Suárez encabezó este lunes la inauguración del nuevo Centro Judicial de Frías, donde destacó la importancia de garantizar el acceso a la Justicia y sostuvo que el valor de la obra deberá medirse por las respuestas que pueda brindar a los ciudadanos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su discurso, el mandatario remarcó que el acceso a la Justicia constituye un derecho fundamental y señaló que reunir distintas dependencias en un mismo edificio permitirá evitar traslados y simplificar los trámites, principalmente para quienes deben movilizarse desde otras localidades de la región.

“El acceso a la justicia es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de defendernos y obtener una respuesta justa y rápida, sin importar la situación económica o social”, expresó Suárez durante el acto.

El nuevo complejo cuenta con una superficie construida de aproximadamente 7.700 metros cuadrados y concentra organismos del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer.

En otro tramo de su intervención, Suárez recordó que Frías fue una de las ciudades pioneras en la implementación del sistema penal acusatorio en Santiago del Estero, modalidad que posteriormente se extendió al resto de la provincia. También destacó el trabajo de la Justicia de Paz No Letrada como vínculo con las poblaciones más alejadas.

Además, en coincidencia con el Día del Mediador y la Mediadora, reconoció la tarea del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y su función en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo antes de llegar a instancias judiciales.

“El verdadero valor se va a medir por cada persona que encuentre una respuesta”

Al cerrar su discurso, el gobernador sostuvo que la dimensión de la obra no estará determinada únicamente por su infraestructura o equipamiento, sino por la atención que reciban quienes concurran al lugar.

“El verdadero valor de este Centro Judicial no va a medirse por su infraestructura o su avanzado equipamiento; se va a medir por cada persona que al cruzar estas puertas encuentre una respuesta a su reclamo de justicia”, afirmó.

Y concluyó: “Una sociedad no se mide por los edificios que construye, sino por el acceso a los derechos que garantiza y defiende”.

La ceremonia fue encabezada por Suárez junto al vicegobernador Carlos Silva Neder, el senador Gerardo Zamora, el senador nacional José Emilio “Pichón” Neder, el intendente de Frías Humberto Salim y autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo provincial. Tras el acto protocolar, los funcionarios realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo complejo.