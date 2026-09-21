El Gobierno analiza feriados y asuetos por la visita del papa León XIV: qué dijo el canciller Quirno

El Sumo Pontífice permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El Ejecutivo estudia establecer jornadas especiales únicamente en los lugares donde se desarrollen sus principales actividades.

Hoy 20:19

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer feriados o asuetos durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la medida no alcanzaría necesariamente a todo el país.

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El canciller Pablo Quirno explicó que la alternativa se encuentra en estudio y que la intención es buscar un equilibrio entre la importante movilización de fieles que se espera durante las actividades del Pontífice y el normal funcionamiento de las actividades laborales.

“Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibrio entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”, señaló Quirno.

De acuerdo con lo anticipado, cualquier eventual feriado o asueto podría quedar circunscripto a las ciudades o zonas directamente involucradas en el recorrido papal, que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Almirante Brown, Luján y Córdoba.

Cómo será la visita de León XIV

Según el cronograma difundido por el Gobierno y el Vaticano, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, luego de una visita a Uruguay. Su arribo a Aeroparque está previsto para las 16.30.

Durante esa primera jornada visitará el Monumento al General San Martín, será recibido oficialmente en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde encabezará una actividad en el Palacio Libertad, donde brindará su primer discurso en el país.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y posteriormente celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También tendrá encuentros con representantes del ámbito laboral y religioso.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá una reunión con obispos y miembros del clero. Esa misma jornada regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 está prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y una misa en la Basílica de Luján. Luego partirá rumbo a Lima alrededor de las 14.

Quirno señaló además que la Iglesia cuenta con amplia libertad para definir la agenda pastoral del Papa durante su estadía en el país y sostuvo que el Gobierno busca mantener esas actividades separadas de las discusiones políticas locales.