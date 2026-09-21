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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2026 | 17º
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EN VIVO | Lanús y Estudiantes cierran la fecha en La Fortaleza con un duelo que promete

El Granate acumula dos triunfos consecutivos, mientras que el Pincha llega con el envión de su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Hoy 20:33

Lanús y Estudiantes se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate buscará prolongar su buen momento y meterse de lleno en la pelea de la Zona A, mientras que el Pincha intentará volver a sumar de a tres en el campeonato local.

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