EN VIVO | Lanús y Estudiantes cierran la fecha en La Fortaleza con un duelo que promete

El Granate acumula dos triunfos consecutivos, mientras que el Pincha llega con el envión de su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.
Lanús y Estudiantes se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate buscará prolongar su buen momento y meterse de lleno en la pelea de la Zona A, mientras que el Pincha intentará volver a sumar de a tres en el campeonato local.
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