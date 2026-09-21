River vuelve al Comité Ejecutivo de AFA y llevará seis propuestas para cambiar el fútbol argentino: cuáles son

El Millonario retomará su participación en las reuniones del organismo y presentará un documento con diferentes planteos.

Hoy 20:06

River volverá este martes a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, luego de haberse apartado en marzo de este año. En su regreso, la dirigencia del Millonario presentará un documento con seis propuestas para modificar distintos aspectos del funcionamiento del fútbol argentino.

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Los planteos abarcan desde el formato de los campeonatos y el calendario hasta el arbitraje, los procedimientos institucionales y la generación de recursos. Según explicó el club, cada eje será posteriormente desarrollado mediante proyectos específicos.

Los seis cambios que propondrá River

1. Modificar el formato de las competencias.

River plantea una reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División y propone establecer reglas que no sean modificadas mientras los torneos estén en desarrollo.

2. Reordenar el calendario.

El documento incluye una propuesta para reorganizar las fechas de las distintas competencias y de los mercados de pases.

3. Mayor transparencia institucional.

El club pretende establecer criterios vinculados con los procedimientos institucionales y el acceso a la información.

4. Cambios en el arbitraje.

River propone revisar los roles de quienes actualmente conducen el arbitraje argentino, establecer criterios objetivos para las designaciones y evaluar a los árbitros de acuerdo con su rendimiento. Además, plantea la creación de un comité independiente que audite las designaciones.

5. Revisar la generación y distribución de ingresos.

La dirigencia busca mantener el funcionamiento solidario en la distribución de los recursos entre los clubes, pero también plantea reformular la generación de ingresos de la AFA mediante nuevas líneas de acción.

6. Reformular los derechos de televisión.

El último punto propone cambios en el modelo de comercialización de los derechos televisivos, tanto para el mercado nacional como para el internacional.

River había comunicado el 5 de marzo de 2026 su decisión de dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que se modificaran los mecanismos de funcionamiento del organismo.

Ahora, el club decidió retomar su presencia y llevar formalmente sus propuestas. La intención, según señaló la institución, es que los distintos ejes puedan ser profundizados y trabajados junto con los demás clubes miembros de la AFA.

Además, la reunión de este martes tendrá otro punto de interés: se conocerá el fallo por el reclamo presentado por Vélez contra Boca por una presunta alineación indebida relacionada con el cupo de futbolistas extranjeros. El Fortín sostiene que corresponde una quita de puntos, mientras que desde Boca argumentan que el caso debería resolverse con una sanción económica.