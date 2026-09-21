En fotos: todo el color del Festival Día de la Primavera 2026 en Plaza Añoranzas

Estudiantes, familias y jóvenes se acercaron para disfrutar de una jornada marcada por la música, los encuentros y el festejo por la llegada de la primavera.

Hoy 19:47

Desde las primeras horas de la tarde, Plaza Añoranzas recibe a jóvenes y familias que llegan para compartir el festejo y disfrutar de las distintas propuestas preparadas para la jornada. Entre amigos, música y baile, el público le pone color a una celebración que tiene como protagonistas a los estudiantes.

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Las imágenes recorren algunos de los momentos que se viven durante el Festival Día de la Primavera 2026, desde la llegada del público hasta los distintos shows y escenas que tienen lugar a lo largo de la jornada. Un recorrido fotográfico por todo el ambiente que se genera en Plaza Añoranzas.