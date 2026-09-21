Mitre tiene nuevo DT tras la salida de Claudio Biaggio: Christian Salandín asumirá hasta el final de la Primera Nacional

El técnico de la Reserva se hará cargo del plantel profesional, que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso. Su debut será ante San Telmo, un rival directo por la permanencia.

Hoy 22:12

Mitre ya tiene nuevo entrenador luego de la salida de Claudio Biaggio. La dirigencia confirmó que Christian Salandín asumirá al frente del plantel profesional hasta la finalización del torneo de la Primera Nacional.

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Salandín venía trabajando con la Reserva del Aurinegro, equipo que actualmente marcha segundo en su campeonato. Además, cuenta con experiencia como ayudante de campo de Alfredo Grelak.

El nuevo entrenador tomará las riendas de un equipo que atraviesa un momento complicado y necesita volver a sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Su primera prueba será en condición de local y tendrá un condimento especial: Mitre recibirá a San Telmo, otro de los equipos involucrados en la lucha por la permanencia.

El Aurinegro buscará comenzar una nueva etapa con un triunfo que le permita recuperar confianza y, principalmente, tomar aire en la pelea por mantener la categoría.