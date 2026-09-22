Tras su paso por Gran Hermano, Luana Fernández se suma a “Sex” y cumplirá uno de sus sueños

La joven de 28 años, que terminó cuarta en el reality de Telefe, fue confirmada como nueva integrante del espectáculo de José María Muscari. Se presentará todos los domingos de octubre.

Hoy 21:01

Luana Fernández comenzó una nueva etapa profesional tras su salida de Gran Hermano 2026. A pocos días de abandonar la casa, la exparticipante fue anunciada como una de las nuevas incorporaciones de “Sex”, la obra dirigida por José María Muscari.

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La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del espectáculo, donde le dieron la bienvenida a la joven, que había alcanzado el cuarto puesto en el reality de Telefe.

“Voy a estar en Sex, estoy refeliz. Muscari, gracias”, expresó Luana, quien también agradeció a Telefe por haberle dado la posibilidad de mostrarse y ser conocida por el público.

Un nuevo desafío sobre el escenario

La ex Gran Hermano formará parte del espectáculo todos los domingos de octubre y reconoció que se encuentra entusiasmada ante esta nueva oportunidad laboral.

Luana también admitió que tendrá un desafío importante por delante, ya que no cuenta con formación como bailarina, aunque aseguró que está dispuesta a prepararse para afrontar las exigencias del show.

La incorporación representa uno de sus primeros proyectos de peso luego de su salida del reality, donde había manifestado su intención de continuar vinculada al mundo del espectáculo.

No es la primera ex Gran Hermano que llega a “Sex”

Con su llegada al espectáculo de Muscari, Luana se suma a la lista de exparticipantes de Gran Hermano que pasaron anteriormente por “Sex”.

Entre ellas se encuentran Furia Scaglione, Licha Navarro y Daniela Celis, quienes también integraron en distintos momentos la propuesta teatral.

De esta manera, Fernández empieza a capitalizar la exposición que obtuvo durante su participación en el reality y se prepara para su debut en una nueva faceta artística.