Leonardo DiCaprio compró una isla por casi US$2 millones y busca convertirla en un proyecto ecológico de lujo

Leonardo DiCaprio compró una isla deshabitada frente a la costa de Belice por US$1,75 millones y desde entonces impulsa un ambicioso proyecto que combina turismo de lujo, restauración ambiental y sustentabilidad.

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Se trata de Blackadore Caye, un territorio que el actor conoció durante unas vacaciones y adquirió en 2005. Desde el comienzo, su intención fue ir más allá de una inversión inmobiliaria y avanzar con la recuperación de un ecosistema afectado por la sobrepesca, la erosión y la pérdida de manglares.

Diez años después de la compra presentó formalmente Blackadore Caye, a Restorative Island, una iniciativa que contempla la construcción de un complejo turístico bajo estrictas normas ambientales.

Cómo será el proyecto de DiCaprio

El diseño está encabezado por el arquitecto Jason McLennan e incluye 68 villas, 48 viviendas y una reserva natural que abarcará cerca de la mitad de la isla. El objetivo es que el complejo pueda funcionar con autosuficiencia energética e hídrica.

Además, las construcciones estarán elevadas sobre plataformas para reducir el impacto sobre el fondo marino y favorecer la conservación de distintas especies.

“El objetivo principal es hacer algo que cambie el mundo”, expresó DiCaprio al referirse al proyecto. La propuesta también prevé eliminar el uso de plásticos dentro de la propiedad y desarrollar programas vinculados al bienestar.

Entre las metas ambientales anunciadas por sus impulsores se encuentran la recuperación de manglares y la protección de manatíes, considerados importantes para la biodiversidad de la zona.

Las críticas y los obstáculos que enfrenta

Sin embargo, el proyecto todavía no pudo concretarse completamente y quedó atravesado por distintos cuestionamientos.

Organizaciones ambientalistas y pescadores locales manifestaron dudas sobre el verdadero impacto que podría tener una construcción de esta magnitud sobre un ecosistema considerado frágil. También hubo reclamos relacionados con posibles restricciones al acceso a zonas de pesca utilizadas tradicionalmente por habitantes del lugar.

Otros críticos cuestionaron que un complejo turístico de lujo pueda alcanzar un nivel real de sustentabilidad debido, entre otros factores, al transporte necesario para que los visitantes lleguen hasta la isla.

Las objeciones obligaron a modificar parte del diseño original: se eliminó una pista de aterrizaje prevista inicialmente y también se descartaron estructuras que iban a construirse sobre el agua.

Así, más de dos décadas después de la compra de Blackadore Caye, el proyecto de DiCaprio continúa sin finalizar y mantiene abierto el debate entre la restauración ambiental, el desarrollo turístico y los intereses de las comunidades locales.