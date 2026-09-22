Lionel Richie volvió a ser hospitalizado por un problema cardíaco y suspendió tres shows

El cantante de 77 años fue sometido a una ablación para tratar una fibrilación auricular. Su representante aseguró que el procedimiento salió bien y que se encuentra en buen estado, aunque deberá tomarse unos días de descanso.

Hoy 21:02

Lionel Richie volvió a ser hospitalizado por un problema cardíaco y debió suspender tres presentaciones que tenía previstas en Estados Unidos junto a Earth, Wind & Fire. El cantante de 77 años fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Richie permanece bajo atención médica luego de ser sometido a una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar determinados tipos de arritmias cardíacas.

Su representante llevó tranquilidad sobre el estado de salud del artista y aseguró que la intervención se desarrolló con normalidad.

“Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular (FA). El médico informó que todo salió a la perfección. Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios”, señaló el comunicado difundido por Page Six.

Los shows que debió cancelar

Como consecuencia de la internación, Lionel Richie suspendió tres de sus próximas presentaciones junto a Earth, Wind & Fire.

Los conciertos estaban previstos para este sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

La decisión apunta a permitir que el cantante complete su recuperación antes de retomar su actividad sobre los escenarios.

Ya había sido hospitalizado en agosto

Esta no es la primera vez que Lionel Richie atraviesa un episodio de salud en los últimos meses. En agosto, el artista también había sido hospitalizado luego de presentarse en concierto.

Según los reportes difundidos en ese momento, Richie ingresó voluntariamente a un centro médico después de un show y permaneció varios días bajo observación debido a problemas cardíacos. Finalmente, recibió el alta después de tres días de internación y regresó a su domicilio.

Ahora, el cantante deberá permanecer unos días alejado de los escenarios mientras continúa su recuperación. Su entorno aseguró que se encuentra bien y que la intención es que pueda retomar sus presentaciones una vez que los médicos determinen que está en condiciones de hacerlo.