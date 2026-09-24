Boca, atento: Barranquilla seguirá siendo la sede de la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana mantiene su sede prevista en Barranquilla. Ante las versiones que indicaban que el partido podía trasladarse a Brasil, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, salió a desmentir esa posibilidad.

“Es totalmente irresponsable y descabellado pensar que la final puede ser en otro lado. Se jugará allí el próximo 21 de noviembre, está confirmado”, aseguró Jesurun en diálogo con El Heraldo.

Los rumores habían surgido principalmente desde medios brasileños y planteaban la posibilidad de que la definición se trasladara a Brasil en caso de que Vasco da Gama y Atlético Mineiro fueran los equipos que llegaran al partido decisivo.

El escenario elegido es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa de Junior, que actualmente atraviesa trabajos de renovación. Las obras incluyen modificaciones en la fachada, una pantalla de 360 grados y un nuevo sistema de iluminación compuesto por 74.000 luces LED.

“El estadio avanza según lo previsto y va a estar listo”, afirmó Jesurun.

En este contexto, Boca deberá tener en cuenta el largo viaje en caso de superar a Vasco da Gama y alcanzar la final. El Xeneize tendría que recorrer aproximadamente 5.350 kilómetros hasta Barranquilla, una ciudad reconocida por sus altas temperaturas y elevada humedad.

La final del 21 de noviembre será la primera definición única de la Copa Sudamericana que se dispute en territorio colombiano. Para los otros posibles finalistas, el recorrido también será extenso: los equipos uruguayos se encuentran a unos 5.500 kilómetros, los cariocas a 5.100 y los de Belo Horizonte a aproximadamente 4.800 kilómetros de Barranquilla.