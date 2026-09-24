VIDEO | Un motochorro entró a una casa y robó $3 millones en un asalto a mano armada en barrio Smata

Las cámaras de seguridad captaron la maniobra de los dos sospechosos y el momento en que uno de ellos aprovechó un portón abierto para ingresar al domicilio. Además del dinero, se llevaron un teléfono iPhone.

Hoy 17:46

Un violento hecho delictivo ocurrió en una vivienda de barrio Smata, donde una persona fue sorprendida por un delincuente que ingresó al domicilio y, tras amenazarla con un arma, sustrajo una importante suma de dinero y un teléfono celular.

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De acuerdo con la secuencia registrada por las cámaras de seguridad, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y aguardaron el momento en que una de las personas que acababa de arribar a la vivienda ingresó con su rodado y dejó abierto el portón.

En ese instante, uno de los sospechosos descendió de la motocicleta y aprovechó el acceso abierto para ingresar al domicilio, mientras su cómplice permaneció a bordo de la moto, en las inmediaciones del lugar.

Una vez dentro de la propiedad, el delincuente abordó a una de las personas que se encontraba en la vivienda y concretó el asalto a mano armada. Según la información aportada tras el hecho, el ladrón se apoderó de aproximadamente $3 millones en efectivo y un teléfono iPhone.

Luego de concretar el robo, el sospechoso salió nuevamente de la vivienda y escapó junto a su cómplice a bordo de la motocicleta, según quedó registrado en las imágenes.

Las cámaras de seguridad permitieron obtener una secuencia de la maniobra y de la huida, por lo que las imágenes comenzaron a ser difundidas con el objetivo de identificar a los involucrados y determinar las características de la motocicleta utilizada.

Tras el hecho, allegados a la víctima solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda reconocer a alguno de los sospechosos, el rodado o que cuente con información que permita avanzar en la investigación se comunique al 3854142941.

Las grabaciones aportadas se convirtieron en uno de los principales elementos disponibles para intentar establecer la identidad de los autores y reconstruir cómo se produjo el robo.