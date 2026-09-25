"Santiago Tiene Talento" se vive este viernes en el Paseo Diego Armando Maradona del Parque Aguirre

La entrada es libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad a participar y acompañar a los artistas locales.

Hoy 09:54

La propuesta, organizada de manera conjunta por la Dirección General de la Juventud de la provincia y de la municipalidad de la Capital, se desarrollará desde las 17 horas en el Paseo de los Foodtrucks Diego Armando Maradona.

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Este viernes 25 de septiembre, a partir de las 17 horas, el Paseo de los Foodtrucks Diego Armando Maradona, en el Parque Aguirre, será escenario de "Santiago Tiene Talento", una jornada abierta a toda la comunidad que pone en valor el talento santiagueño en un espacio de encuentro y recreación.

Bajo la consigna "Hay plan para todo", el evento ofrecerá una variada oferta gastronómica a cargo de los foodtrucks del paseo, un Glitter Bar, juegos y entretenimiento, además de distintas experiencias pensadas para disfrutar en familia y entre amigos.

La entrada es libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad a participar y acompañar a los artistas locales.