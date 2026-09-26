Russell fue imbatible en Bakú, se quedó con un triunfo perfecto y logró su primer Grand Chelem

El británico ganó de punta a punta y terminó festejando en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Hoy 11:00

George Russell tuvo una actuación perfecta en las calles de Bakú y se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto de Mercedes largó desde la pole position, lideró las 51 vueltas, marcó el récord de vuelta y logró sostener la primera posición en los dos relanzamientos de la competencia para conseguir su primer Grand Chelem en la categoría.

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El británico sumó así su tercera victoria de la temporada, después de sus triunfos en Australia y Austria, y alcanzó las ocho victorias en Fórmula 1.

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Detrás del ganador terminó Max Verstappen, quien había largado octavo y protagonizó una importante remontada para acercarse al Mercedes en el tramo final. Sin embargo, las banderas amarillas provocadas por el despiste de Valtteri Bottas condicionaron sus posibilidades de intentar un último ataque.

El podio lo completó Isack Hadjar, quien regresó a la competencia después de sus ausencias en Monza y Madrid y consiguió una destacada actuación con Red Bull.

Antonelli remontó desde el fondo

Kimi Antonelli protagonizó otra gran remontada. El líder del campeonato largó desde el 16° lugar y consiguió avanzar hasta terminar quinto, detrás de Charles Leclerc y por delante de Lewis Hamilton.

Con este resultado, el italiano mantiene el liderazgo del campeonato con 302 puntos, mientras que Russell se encuentra 66 unidades por detrás.

Más atrás finalizaron Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Carlos Sainz, quienes completaron los puestos puntuables.

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El accidente que dejó afuera a Colapinto

El momento decisivo de la carrera se produjo en la vuelta 30, cuando Alexander Albon perdió el control de su Williams en el sector de las curvas 3 y 4. El incidente obligó a neutralizar la competencia con el ingreso del auto de seguridad.

Pero el relanzamiento terminó siendo un golpe durísimo para Alpine.

En la primera curva, Franco Colapinto bloqueó las ruedas al momento de frenar y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly. El francés, a su vez, chocó contra el McLaren de Lando Norris, que intentaba superar a los Alpine por el exterior.

Los tres quedaron fuera de carrera.

Colapinto consiguió completar una vuelta más y llegó hasta los boxes, pero desde Alpine le comunicaron que los daños en el monoplaza le impedían continuar. Gasly tampoco pudo seguir.

El argentino había largado noveno y se encontraba décimo cuando ocurrió el incidente, mientras que Gasly marchaba octavo. De esta manera, Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos.

El abandono significó además el primero de Colapinto en la temporada, después de haber terminado todas las carreras anteriores. Para Alpine fue la tercera competencia del año en la que ninguno de sus dos autos consiguió sumar puntos, después de lo ocurrido en Austria y Hungría.

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Cómo queda el campeonato

Con su quinto puesto, Kimi Antonelli continúa al frente del campeonato con 302 puntos. Russell es su escolta, a 66 unidades.

Luego aparecen Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes todavía se mantienen en la pelea por el título.

La Fórmula 1 tendrá su próximo compromiso el fin de semana siguiente con el Gran Premio de Bahréin, que en esta temporada se disputará de manera excepcional en el circuito de Sepang, Malasia, debido a la situación en Medio Oriente.