Secuestraron en Quimilí 113 kilos de hojas de coca valuados en más de $8 millones

El procedimiento se realizó durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 92, a la altura del acceso a la ciudad. La carga estaba oculta en bolsas de arpillera dentro del semirremolque.

Hoy 11:06

Un importante procedimiento contra el contrabando se concretó este jueves en Quimilí, donde efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 113 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportados ocultos en un camión.

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El operativo fue realizado durante la mañana por personal de la Sección Quimilí, dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", en el marco de tareas de prevención y seguridad vial sobre la Ruta Nacional 92, a la altura del acceso a la ciudad.

Durante el control, los gendarmes detuvieron la marcha de un camión de gran porte y solicitaron la documentación correspondiente al vehículo y a su conductor.

Según se pudo establecer, el transporte había iniciado su recorrido en La Quiaca, Jujuy, y tenía como destino final la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

El hallazgo dentro del semirremolque

Al realizar la inspección física del rodado, los efectivos revisaron el sector del semirremolque y detectaron varias bolsas de tipo arpillera que llamaron su atención.

Al abrir los bultos, confirmaron que en su interior había una importante cantidad de hojas de coca.

Ante el hallazgo, se dispuso trasladar el camión hasta las instalaciones de ARCA, donde fue sometido a una inspección mediante el escáner fijo del organismo, con el objetivo de descartar la presencia de otras sustancias ocultas.

El control tecnológico no arrojó nuevas novedades y posteriormente se realizó el pesaje oficial, que determinó un total de 113 kilos de hojas de coca.

La carga fue valuada en aproximadamente $8.475.000.

Qué resolvió la Justicia

Finalmente, la Justicia Federal dispuso el secuestro total de la sustancia y la realización de las actuaciones correspondientes.

En tanto, el conductor del camión quedó supeditado a la causa penal que continúa en trámite.