EN FOTOS | Así se vive la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero

El Pincha y el Canalla se enfrentan en el Estadio Único Madre de Ciudades por un nuevo título. Las tribunas se tiñeron con los colores de ambos equipos y los hinchas le ponen clima a una tarde especial en la provincia.

Hoy 15:00

Santiago del Estero vuelve a ser escenario de una gran definición del fútbol argentino. Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado 26 de septiembre en la final de la Supercopa Internacional, con el imponente Estadio Único Madre de Ciudades como sede.

Desde las horas previas al encuentro, los simpatizantes de ambos clubes comenzaron a darle un marco especial a la jornada, con camisetas, banderas y todo el color característico de una final.

El encuentro comenzó a las 16 horas y tiene a Darío Herrera como árbitro principal. Estudiantes y Rosario Central buscan quedarse con una nueva estrella en una definición que vuelve a colocar a Santiago del Estero en el centro de la escena deportiva nacional.

Las altas temperaturas también fueron protagonistas durante la previa, especialmente para los hinchas que se movilizaron hacia el estadio para acompañar a sus equipos.

Mirá las mejores imágenes de una jornada cargada de fútbol, pasión y color en el Madre de Ciudades.