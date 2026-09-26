Santiago del Estero muestra todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo 2026

La provincia participa de la FIT con una propuesta que reúne a más de 40 empresarios del sector privado y representantes de cinco municipios.

Hoy 16:12

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 quedó oficialmente inaugurada y Santiago del Estero ya forma parte de la propuesta que reúne durante cuatro días lo mejor de la oferta turística argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La provincia está representada en el encuentro por el subsecretario de Turismo, Prof. Nelson Bravo, junto a referentes del sector privado y representantes de distintos municipios santiagueños.

Más de 40 empresarios del sector turístico privado participan de la propuesta provincial, acompañados por los municipios de Capital, Termas de Río Hondo, Sumampa, Ojo de Agua y Monte Quemado.

El stand santiagueño fue preparado con distintas actividades destinadas a mostrar la diversidad de propuestas que ofrece la provincia a quienes visitan el evento.

Entre las propuestas se incluyen degustaciones, experiencias de spa, shows culturales, activaciones interactivas, presentaciones y sorteos, con el objetivo de acercar a los visitantes diferentes atractivos y experiencias vinculadas con Santiago del Estero.

Desde la organización invitaron a quienes recorran la FIT 2026 a acercarse al stand 1220 para conocer y vivir parte de la propuesta turística santiagueña.