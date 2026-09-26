Investigan un robo violento en Terra Village, Salta

Las autoridades investigan un violento robo en Terra Village, Salta, donde se sustrajeron más de 70 millones de pesos en efectivo, y se indaga sobre la relación entre las víctimas y los asaltantes.

Hoy 16:16

El pasado jueves, un violento robo tuvo lugar en el complejo residencial Terra Village, situado en la zona norte de Salta, lo que ha generado una serie de interrogantes cruciales para los investigadores. Se ha establecido una línea de investigación que busca determinar si los tres asaltantes, de los cuales uno podría ser de nacionalidad colombiana, tenían un conocimiento previo de las víctimas, quienes poseían más de 70 millones de pesos en efectivo.

El asalto se desarrolló bajo la apariencia de una operación cambiaria, lo que plantea dudas sobre cómo se pactó el encuentro, quién realizó el contacto inicial y por qué la transacción se llevó a cabo dentro de un departamento en el complejo. Las indagaciones también se centran en el origen del dinero involucrado. Un aspecto sorprendente del caso es que uno de los damnificados portaba una tobillera electrónica, lo que suscita más preguntas sobre su relación con los asaltantes.

Los investigadores han asegurado que el expediente está siendo gestionado por la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos (Unocroh), bajo la dirección interina del fiscal penal Esteban Martearena. Con la colaboración del auxiliar fiscal Christian Medina, se están analizando las cámaras de seguridad para entender cómo los atacantes accedieron al barrio privado y al departamento donde ocurrió el asalto.

Desde la Policía provincial, se han emitido advertencias sobre los riesgos asociados a las transacciones de divisas informales, especialmente cuando involucran sumas elevadas en lugares no habilitados. Según fuentes oficiales, hasta el momento no se han realizado detenciones, por lo que la situación sigue siendo incierta.

El hecho de que uno de los damnificados llevara una tobillera electrónica ha llamado la atención, ya que se han reportado antecedentes penales relacionados con delitos graves. Sin embargo, las fuentes han enfatizado que esto no afecta su condición de víctima dentro del contexto del asalto.

El violento asalto se caracterizó por la intervención de tres agresores que, armados y con un modus operandi violento, redujeron a las víctimas mediante golpes y amenazas. Es importante señalar que se escucharon disparos durante el incidente, lo que ha llevado a calificar provisionalmente la causa como robo agravado por el uso de arma de fuego.

Tras el asalto, los delincuentes intentaron escapar utilizando un vehículo de transporte que habían solicitado previamente, pero su fuga se complicó cuando el conductor del automóvil abandonó el vehículo antes de salir del predio. Esto obligó a los asaltantes a huir a pie, lo que fue seguido de la recuperación de una mochila que contenía más de 67 millones de pesos en efectivo, casi la totalidad de lo robado. La situación continúa bajo investigación, con elementos como un morral con una réplica de arma de fuego y otros objetos asegurados para análisis criminal.