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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2026 | 38º
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Servicios Públicos reforzó tareas de limpieza y recolección de residuos en el barrio Central Argentino

Para consolidar los resultados del operativo, el municipio reiteró el pedido de colaboración a la comunidad.

Hoy 14:48

La intervención, impulsada bajo la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, incluyó el levantamiento de residuos acumulados, desmalezamiento, barrido de calles y el retiro completo de focos infecciosos generados por el arrojo desaprensivo de basura en la vía pública.

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Como parte del plan estratégico de mantenimiento urbano e higiene que se desarrolla de manera sostenida en toda la ciudad, la Municipalidad de La Banda concretó un operativo integral de erradicación de basurales y limpieza en el barrio Central Argentino.

Asimismo, desde la comuna informaron que este plan de saneamiento se complementará con la profundización de políticas de prevención, educación ciudadana y la aplicación estricta de sanciones y multas para aquellos infractores que sean detectados arrojando desperdicios en espacios no habilitados.

Para consolidar los resultados del operativo, el municipio reiteró el pedido de colaboración a la comunidad. Se solicita a los vecinos del barrio Central Argentino y zonas aledañas respetar los horarios establecidos para la recolección domiciliaria, evitar la acumulación de restos de poda o escombros en las esquinas, y denunciar de manera responsable los focos de contaminación para mantener la ciudad limpia y ordenada.

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