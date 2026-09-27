Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2026 | 38º
X
Locales

Continúan los trabajos de mantenimiento de calles en los barrios bandeños

La Municipalidad de La Banda continúa con trabajos de mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones en los barrios Agua y Energía y Las Mercedes.

Hoy 14:53

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de mantenimiento de calles impulsados desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se finalizó con la colocación del hormigón al frente del Colegio Secundario Dr. René Favaloro, ubicado en Quintana entre Combate de los Pozos y Ruta Provincial N° 1 en el barrio Agua y Energía.

Asimismo, se concretaron los trabajos de nivelación en Calle 1001 y el aporte de base estabilizada en diferentes sectores del barrio Las Mercedes.

Con este tipo de intervenciones, el Municipio busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también garantizar condiciones de circulación más seguras y adecuadas para todos los vecinos de la ciudad de La Banda.

Por tal motivo se solicita circular con precaución por los sectores donde se encuentran trabajando las maquinarias y los empleados municipales.

TEMAS Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tras el escándalo sexual familiar, se conoció que “Teto” Valor suma causas en su contra
  2. 2. Boca y Racing se cruzan en un duelo caliente por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina
  3. 3. Internado en grave estado: con un tiro en la cabeza llegó a un puesto policial a pedir ayuda
  4. 4. ¿Buscas gastar menos y ganar libertad? Conocé todo lo que puedes encontrar en OZ
  5. 5. Termas: escándalo sexual familiar terminó a los golpes y con el agresor huyendo de la vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT