Continúan los trabajos de mantenimiento de calles en los barrios bandeños

La Municipalidad de La Banda continúa con trabajos de mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones en los barrios Agua y Energía y Las Mercedes.

Hoy 14:53

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de mantenimiento de calles impulsados desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

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En este sentido, se finalizó con la colocación del hormigón al frente del Colegio Secundario Dr. René Favaloro, ubicado en Quintana entre Combate de los Pozos y Ruta Provincial N° 1 en el barrio Agua y Energía.

Asimismo, se concretaron los trabajos de nivelación en Calle 1001 y el aporte de base estabilizada en diferentes sectores del barrio Las Mercedes.

Con este tipo de intervenciones, el Municipio busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también garantizar condiciones de circulación más seguras y adecuadas para todos los vecinos de la ciudad de La Banda.

Por tal motivo se solicita circular con precaución por los sectores donde se encuentran trabajando las maquinarias y los empleados municipales.