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El municipio impulsa la vacunación para reducir riesgos y complicaciones con el Dengue

La vacunación está destinada a personas de entre 15 y 59 años que hayan recibido la primera dosis durante 2025-2026.

Hoy 14:52

La Municipalidad de La Banda, a través del área de Salud, informa a la comunidad los puntos y horarios disponibles para que los vecinos puedan completar la segunda dosis de la vacuna contra el dengue.

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La vacunación está destinada a personas de entre 15 y 59 años que hayan recibido la primera dosis durante 2025-2026. Para acceder a la segunda aplicación deben haber transcurrido al menos tres meses desde la primera dosis. En caso de que haya pasado más tiempo, igualmente podrán acercarse para completar el esquema.

Los vecinos podrán concurrir al CAMM El Rincón, de 7 a 19 horas; CAMM 25 de Mayo, de martes a viernes de 13:30 a 17:30; CAMM San Fernando, los lunes, martes, miércoles y viernes de 7 a 13; y CAMM N.º 1 de Tabla Redonda, de lunes a viernes de 7 a 19 horas.

Asimismo, quienes no recuerden cuándo recibieron la primera dosis pueden consultar su registro de vacunación en el Portal del Ciudadano del Ministerio de Salud, ingresando con su número de DNI.

Desde el municipio se recuerda que completar el esquema de vacunación es una herramienta más para la  prevención del dengue, que debe complementarse con la eliminación de recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

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