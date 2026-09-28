La Selección Argentina volvió a entrenarse con la mira puesta en Bolivia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni retomó los trabajos este lunes en Ezeiza después del fin de semana libre. Este martes habrá conferencia del entrenador y luego la delegación viajará a Córdoba para enfrentar a Bolivia.

Hoy 20:33

La Selección Argentina volvió este lunes a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, luego de haber tenido el fin de semana libre. El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó así la preparación para el amistoso del próximo miércoles ante Bolivia, en Córdoba.

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Antes del inicio de las actividades, Scaloni mantuvo una charla con Claudio “Chiqui” Tapia en el campo de juego. Luego, el grupo se dividió para realizar distintos trabajos.

Varios de los referentes participaron de un juego reducido y distendido. En ese grupo estuvieron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios, quienes se sumaron a una dinámica que habitualmente comparten Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

Por su parte, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada permanecieron en el gimnasio y realizaron bicicleta fija, debido a lesiones preexistentes o procesos de recuperación.

Palacios y Flores se reincorporaron

Los únicos dos convocados que tuvieron actividad oficial durante el fin de semana fueron Tomás Palacios y Leonel Flores.

El defensor había trabajado durante la semana con la Selección, pero fue liberado para disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes, que terminó con la consagración de Rosario Central.

En tanto, Leonel Flores fue titular en Boca durante la clasificación ante Racing a las semifinales de la Copa Argentina. Ambos se reincorporaron este lunes al plantel nacional.

El entrenamiento tuvo una particularidad: durante los primeros 30 minutos fue abierto para la prensa, que pudo observar parte de los trabajos realizados por el equipo.

Scaloni hablará este martes

La agenda de la Selección continuará este martes. Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente el plantel realizará una nueva práctica.

Luego, la delegación viajará rumbo a Córdoba, donde Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes.

Será el primero de los tres amistosos que disputará el seleccionado durante esta fecha FIFA. Después llegará el encuentro ante Burkina Faso, mientras que el cierre será frente a Benín, el 6 de octubre en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

De cara al duelo con Bolivia, Scaloni todavía no dio indicios sobre la formación que utilizará. La expectativa está puesta especialmente en la posibilidad de que tengan minutos algunos de los jóvenes convocados y en el regreso de futbolistas que hacía tiempo no formaban parte de una convocatoria.