Terrible tragedia: un santiagueño murió luego de derrapar con su motocicleta en la Ruta 42

La víctima tenía 62 años y circulaba en una motocicleta por la Ruta Provincial 42. Por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y sufrió una violenta caída.

Hoy 17:26

Un motociclista santiagueño de 62 años perdió la vida este lunes por la mañana luego de protagonizar un trágico accidente de tránsito en el departamento El Alto.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 9, sobre la Ruta Provincial 42, a la altura del kilómetro 50.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Ledesma, de 62 años y oriundo de Santiago del Estero, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Gilera de 200 cc.

Por causas que todavía son materia de investigación, el motociclista habría perdido el control del rodado y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del fuerte impacto, Ledesma sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el hecho, trabajaron efectivos de la Comisaría de El Alto, peritos de la División Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 12, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Las actuaciones quedaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.