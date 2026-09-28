Tiroteo en Tucumán causa la muerte de una mujer y deja otra herida

Un tiroteo entre dos familias en Tucumán dejó como resultado una mujer fallecida y otra herida, lo que genera preocupación por la violencia en la región.

Hoy 17:23

Un tiroteo ocurrido este domingo en el barrio Barrancas del Salí, ubicado en la capital tucumana, ha dejado un saldo trágico de una mujer muerta y otra herida. Este enfrentamiento violento se produjo en la calle Raúl Colombres al 200, donde una disputa entre dos familias escaló de una discusión inicial a un intercambio de disparos de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, el conflicto comenzó con insultos y golpes, lo que provocó que ambas partes recurrieran a las armas. En medio de esta balacera, dos mujeres, que se encontraban en el lugar ajenas al enfrentamiento, resultaron atrapadas en el fuego cruzado.

Una de las víctimas, identificada como una mujer de 48 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital Centro de Salud. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, esta mujer falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de sus heridas.

La segunda víctima, una mujer de 66 años, recibió un disparo en una de sus piernas y permanece internada en el mismo hospital. Su condición ha sido reportada como estable, aunque se encuentra bajo observación médica.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este tiroteo. Se están llevando a cabo entrevistas con testigos y se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que ayude a determinar las responsabilidades de los involucrados en el enfrentamiento.

Este incidente resalta una creciente preocupación por la violencia armada en la región, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. La comunidad local exige más medidas de seguridad para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.

La Policía de Tucumán se encuentra comprometida en la resolución de este caso, buscando no solo justicia para las víctimas, sino también la prevención de futuros actos violentos que afecten la tranquilidad de los ciudadanos. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que colabore con información que pueda ser relevante para las investigaciones.