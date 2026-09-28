Cayó la confianza en el Gobierno y alcanzó el nivel más bajo de la gestión de Javier Milei

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 5,9% en septiembre y quedó en 1,94 puntos. El registro igualó los mínimos alcanzados en septiembre de 2025 y julio de este año.

Hoy 17:24

La confianza en el Gobierno nacional volvió a retroceder durante septiembre y alcanzó uno de los niveles más bajos desde que Javier Milei asumió la Presidencia, según la última medición realizada por la Universidad Torcuato Di Tella.

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representó una caída del 5,9% respecto de agosto. De esta manera, igualó el menor registro de la actual administración, que ya se había alcanzado en septiembre de 2025 y julio de 2026.

Desde fines de 2025, el indicador acumula una disminución del 21,4%, aunque el informe señaló que la mayor parte del deterioro se produjo entre enero y mayo. Desde entonces, el índice se mantuvo cerca de los dos puntos, con variaciones mensuales más moderadas.

Cayeron los cinco componentes evaluados

El relevamiento mostró retrocesos en todos los componentes que integran el índice.

La evaluación sobre la preocupación del Gobierno por el interés general registró la mayor caída mensual, con una baja del 12,3%, hasta ubicarse en 1,50 puntos.

La evaluación general de la gestión cayó un 9,3%, hasta 1,60 puntos, mientras que la percepción sobre la eficiencia retrocedió 3,5% y quedó en 1,94.

La capacidad para resolver problemas disminuyó un 4%, hasta los 2,20 puntos. La honestidad de los funcionarios fue el componente con el valor más alto, con 2,45 puntos, aunque también mostró una caída mensual del 2,9%.

Diferencias según género, edad y región

El estudio también detectó diferencias entre los distintos grupos relevados. Entre los hombres, el índice alcanzó 2,19 puntos, mientras que entre las mujeres se ubicó en 1,62.

Por edades, las personas de 18 a 29 años presentaron el nivel de confianza más alto, con 2,30 puntos, aunque fue también el segmento que registró la mayor caída mensual, del 17,9%. El informe aclaró que este grupo cuenta con menos casos dentro de la muestra y, por lo tanto, presenta menor precisión estadística.

Entre los mayores de 50 años, el indicador fue de 2,01 puntos, mientras que entre las personas de 30 a 49 años llegó a 1,84.

En términos geográficos, el interior del país registró el índice más alto, con 2,06 puntos, pese a una caída mensual del 8,4%. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,84 y en el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores para la Universidad Torcuato Di Tella entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026.

La encuesta incluyó a 1.000 personas mayores de 18 años, residentes en ciudades argentinas de más de 10.000 habitantes. El margen de error informado para el total de la muestra fue de ±0,06 puntos.