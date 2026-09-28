“Pity” Álvarez sufrió una crisis nerviosa cuando iban a conectarlo al juicio por Zoom

El músico permanece internado en el Hospital Tornú y este lunes debía participar de manera remota en el debate. El episodio ocurrió cuando llegó uno de sus abogados y obligó a intervenir a personal médico y una guardia psiquiátrica.

Hoy 18:58

“Pity” Álvarez sufrió este lunes una crisis nerviosa en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde la madrugada del miércoles 23 de septiembre, cuando intentaban prepararlo para que pudiera participar de manera remota en el juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

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El episodio se produjo luego de que el tribunal autorizara una conexión por Zoom a pedido de la defensa. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, Gustavo Goerner, había dispuesto un cuarto intermedio y librado un oficio con carácter “muy urgente” para permitir el ingreso de uno de sus abogados al sector donde se encontraba internado.

Sin embargo, cuando el abogado Sebastián Queijeiro llegó al hospital para establecer la comunicación, Álvarez sufrió una crisis nerviosa. Según fuentes vinculadas a la cartera sanitaria, se trató de una situación “delicada” y “bastante compleja”, por la que fue necesaria la intervención de al menos cinco personas entre médicos y personal del establecimiento para contenerlo.

El secretario del tribunal, Ezequiel Bauman, relató durante la audiencia que el músico estaba “descalzo y a los gritos” y que fue necesaria la intervención de una guardia psiquiátrica. También señaló que un efectivo policial constató la situación.

El abogado aseguró que intentó escapar

En medio de la crisis, Queijeiro sostuvo que Álvarez intentó salir del Hospital Tornú. Según su relato, una mujer policía y tres integrantes de la seguridad privada intentaron detenerlo, aunque el músico habría logrado abandonar el establecimiento y llegar hasta una esquina.

El abogado afirmó que posteriormente llegaron tres patrulleros y que los efectivos lograron persuadir al músico para que regresara al hospital. Un video difundido junto al informe muestra a Álvarez fuera del establecimiento durante esos momentos.

No obstante, la secuencia completa no pudo ser corroborada por otras fuentes. Desde la cartera sanitaria confirmaron la crisis nerviosa y la intervención del personal para contenerlo, pero no aportaron detalles sobre las circunstancias en las que el músico habría salido del hospital ni sobre su posterior regreso.

Qué pasó con el juicio

El episodio impidió finalmente que Álvarez pudiera conectarse de manera virtual con la audiencia. El tribunal resolvió que el juicio continuara y solicitó además una ampliación de la evaluación de Salud Mental.

Según los informes médicos incorporados al expediente, el músico permanecía clínicamente estable antes de la crisis. El último informe del Hospital Tornú lo describía como “globalmente orientado, tranquilo, colaborador, sin productividad psicótica ni ideación suicida”.

Tras el episodio, fuentes del hospital indicaron que Álvarez volvió a ser asistido y logró estabilizarse nuevamente. Para la audiencia del miércoles, está previsto que un integrante del tribunal y otro de la Fiscalía se trasladen al Hospital Tornú para coordinar allí la conexión con la sala del juicio, siempre que su estado permita su participación remota.