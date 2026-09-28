Después de varios días de calor intenso, llegó la lluvia a Santiago y rige el alerta amarilla

La lluvia llegó este lunes a la Capital y cambió el panorama. El SMN mantiene el alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de la provincia.

Hoy 19:03

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Santiago del Estero, en una jornada en la que el cambio de tiempo finalmente se hizo presente y la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad Capital.

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Luego de varias jornadas con temperaturas elevadas, el cielo comenzó a cubrirse durante la tarde y, con el avance de las horas, las condiciones de inestabilidad se profundizaron. Cerca de las 16:30, la nubosidad ya había ganado gran parte del cielo santiagueño, mientras que la temperatura todavía rondaba valores altos.

La jornada tuvo una máxima de 35°C y, alrededor de las 18, la temperatura en la Capital era de 28,8°C. Ahora, con la llegada de las precipitaciones, el escenario cambió por completo y se espera una noche marcada por las tormentas.

Persiste el alerta amarilla: ¿qué se espera?

La advertencia del SMN tiene vigencia desde las 21 de este lunes 28 de septiembre hasta las 8.59 del martes 29 y alcanza a Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Para la noche, el pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 25°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. El viento será del sudeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo este martes

El cambio de condiciones también se verá reflejado en las temperaturas. Para este martes 29 de septiembre, se espera en la Capital una mínima de 18°C y una máxima de 26°C, con un panorama que continuará inestable.

Así, después de varios días dominados por el calor, Santiago del Estero atraviesa finalmente el cambio de tiempo anunciado, con lluvias que ya comenzaron a registrarse y un escenario de tormentas que podría extenderse durante la noche y la madrugada.

Ante la vigencia del alerta amarilla, se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones frente a posibles lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y granizo.