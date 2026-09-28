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La UNSE lleva su producción editorial y nuevas publicaciones a la Feria del Libro

La Universidad Nacional de Santiago del Estero tendrá una destacada presencia en la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero a través de EDUNSE, su Editorial Universitaria, que desplegará una amplia propuesta destinada a acercar al público producciones académicas, científicas, históricas y culturales.

Hoy 19:17
EDUNSE Feria del Libro

La Feria se desarrollará desde el miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario, bajo el lema "Santiago lee con vos".

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Durante las cinco jornadas, EDUNSE estará presente en el stand C5, donde los visitantes podrán conocer y acceder a su catálogo, además de publicaciones pertenecientes a otras editoriales universitarias del país.

La participación constituye, además, una oportunidad para visibilizar una de las tareas centrales que desarrolla la Universidad pública: transformar la producción académica y científica en conocimiento accesible, favorecer su circulación y generar espacios de diálogo entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Agenda de presentaciones

En esta edición, EDUNSE presentará cuatro nuevas publicaciones digitales y dará a conocer la Serie Historias y Memorias, una propuesta editorial que da continuidad a la Colección 50 Aniversario y reúne trabajos orientados a recuperar, investigar y reflexionar sobre el pasado reciente.

La iniciativa adquiere especial significación al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976 y expresa el compromiso institucional de la UNSE con la construcción de memoria, la democracia y los derechos humanos.

La programación comenzará el jueves 1 de octubre, a las 11, en la Sala José Andrés Rivas, con la presentación de Historia económica y autonomía. Elementos para pensar la fiscalidad en tiempos de Ibarra, de Alejandro Yocca, quien estará acompañado por Adriana Medina.

Ese mismo día, a las 19, en la Sala 7 José Antonio Sosa, se presentará La democracia en Santiago. Instituciones y subjetividades en disputa, compilado por Alejandro Auat. Participarán el compilador, Ignacio Ratier, Guillermo Martínez y el reconocido filósofo y politólogo Eduardo Rinesi.

El viernes 2 de octubre, a las 11, en la Sala José Andrés Rivas, será el turno de Estrategias para la defensa de los territorios campesinos en el Salado Norte: construir experiencias desde la extensión crítica universitaria, compilado por Marta P. Rueda, con la participación de la compiladora y Andrea Gómez.

A las 19, en la Sala 7 José Antonio Sosa, se presentará Indoamérica. Compendio de la Revista del Laboratorio de Antropología, compilado por Carlos Bonetti y Luis Garay, con la participación de Bonetti, Sofía Mansilla y Mauricio Suárez.

Historias y memorias

Uno de los momentos centrales de la participación de EDUNSE tendrá lugar el sábado 3 de octubre, a las 19, en la Sala Clementina Rosa Quenel, con la presentación de la Serie Historias y Memorias.

La colección reúne Musa. El nombre del miedo, de Ernesto Picco; El terror en escenas. Territorios de la represión, tramas de la justicia y memorias en Santiago del Estero, compilado por Celeste Schnyder, Guillermo Martínez, Luis Garay y Francisco González; y La dictadura en Santiago del Estero. Tres aproximaciones 1974-1980, de Francisco Figueroa, Pablo R. Paz Sayago y Alba Gallo. La presentación estará a cargo de Ernesto Picco, Alba Gallo y Celeste Schnyder.

Cerca de la comunidad

La presencia de EDUNSE en uno de los principales encuentros culturales de la provincia permite reforzar el vínculo de la Universidad con su territorio y ampliar los circuitos a través de los cuales el conocimiento producido en el ámbito universitario llega a nuevos lectores.

A través de su política editorial, la UNSE promueve la publicación y difusión de producciones que recuperan problemáticas, debates, investigaciones y experiencias surgidas tanto del ámbito académico como de la realidad social, histórica y cultural de Santiago del Estero y la región.

La 16ª Feria Internacional del Libro contará con más de 80 expositores y una extensa programación vinculada con la literatura, el pensamiento, la educación y la cultura. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

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