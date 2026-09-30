Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: horarios y TV del GP de Bahrein en Malasia

Luego de su abandono en Azerbaiyán, el argentino volverá a competir este fin de semana en Sepang, donde la Fórmula 1 disputará una fecha excepcional bajo la denominación de Gran Premio de Bahrein en Malasia.

Hoy 17:21

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana, apenas unos días después de su abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La próxima parada de la Fórmula 1 tendrá una particularidad poco habitual: se correrá en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, pero la fecha llevará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahrein en Malasia.

La explicación está en el calendario original. La carrera de Bahrein estaba prevista para abril en Sakhir, pero el conflicto armado en Medio Oriente obligó a cancelar aquella fecha. Finalmente, la categoría decidió reubicarla en Sepang, aprovechando además la cercanía geográfica con Singapur, próxima escala del campeonato.

La actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con formato tradicional: tres entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.

Horarios de la F1 en Malasia para Argentina

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1.30

1.30 Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

1.30 Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4.00

Para los fanáticos argentinos, por lo tanto, será un fin de semana con actividad durante la madrugada.

Dónde ver a Franco Colapinto en Malasia

Toda la actividad del Gran Premio de Bahrein en Malasia podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium.

Colapinto llegará a Sepang después de una fecha complicada en Bakú, donde largó desde el noveno puesto y terminó abandonando tras una colisión cuando restaban 15 vueltas.

Cómo es el circuito de Sepang

El Circuito Internacional de Sepang fue diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en 1999.

El trazado tiene una extensión aproximada de 5,5 kilómetros y 15 curvas, mientras que la carrera principal estará pactada a 56 vueltas.

La Fórmula 1 compitió allí de manera ininterrumpida entre 1999 y 2017, antes de dejarlo fuera del calendario.

Los pilotos que ya corrieron en Sepang

Entre los integrantes de la actual parrilla hay varios pilotos con experiencia previa en el circuito malasio.

Entre ellos aparecen Max Verstappen, ganador en 2017; Lewis Hamilton, vencedor en 2014; y Fernando Alonso, quien triunfó en 2005, 2007 y 2012.

También conocen el trazado Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Carlos Sainz. Además, Charles Leclerc participó de una práctica libre allí en 2017.

Con ese escenario, Colapinto afrontará otro desafío importante dentro de la temporada, esta vez en un circuito histórico que regresa al calendario después de nueve años.