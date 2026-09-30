Santiago del Estero sumó cuatro medallas y una mención de honor en las Olimpiadas de Ciencias Junior

Cinco estudiantes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn representaron a la provincia en la instancia nacional realizada en Mendoza. La delegación obtuvo dos medallas de plata, dos de bronce y una mención de honor.

Hoy 17:59

Cinco estudiantes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn representaron a Santiago del Estero en la instancia nacional de las Olimpiadas de Ciencias Junior, desarrollada del 28 al 30 de septiembre en Mendoza y organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

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La delegación santiagueña tuvo una destacada participación y consiguió cuatro medallas nacionales y una mención de honor.

Guadalupe Trejo Moreno y Camila Martín obtuvieron medallas de plata, mientras que Bautista Noriega Castiglione y Matilda Trungelliti fueron distinguidos con medallas de bronce. Por su parte, Pedro Mayuli Ayerza recibió una mención de honor.

Los cinco alumnos habían superado previamente las instancias colegial y provincial para acceder a la competencia nacional.

La delegación estuvo acompañada por el profesor Franco Queirolo, docente de Química y Física, y la profesora Gabriela Catán, quienes formaron parte del proceso de preparación y acompañamiento de los estudiantes.

Santiago también tendrá presencia en la instancia iberoamericana

A los resultados obtenidos en Mendoza se suma la participación de Facundo Contreras Moggio, también alumno del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, quien continúa representando a Santiago del Estero en competencias científicas.

El estudiante participa actualmente de las actividades correspondientes a la instancia preliminar de la Olimpiada Iberoamericana de Ciencias Junior, cuyo desarrollo finalizará el próximo sábado.

De esta manera, estudiantes santiagueños mantienen presencia tanto en competencias de alcance nacional como internacional vinculadas con la formación científica.

El reconocimiento de la comunidad educativa

La rectora de la institución, Alejandra Ibáñez, destacó el desempeño de los alumnos y valoró el trabajo realizado durante todo el proceso de preparación.

“Sentimos un orgullo inmenso por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que demostraron”, expresó.

Desde la institución remarcaron además que la participación en este tipo de competencias permite fortalecer capacidades como la resolución de problemas, el pensamiento científico, la autonomía y el trabajo sostenido, además de generar espacios de intercambio con estudiantes de otras provincias.

Los resultados obtenidos dejaron un saldo de dos medallas de plata, dos de bronce y una mención de honor para una delegación que volvió a representar a Santiago del Estero en una de las principales competencias científicas escolares del país.