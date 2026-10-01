Franco Colapinto culminó 19° en la primera práctica del GP de Bahréin en Malasia

Con el Alpine, el argentino volvió a la acción en el circuito de Sepang, en su primera prueba libre.

Hoy 02:55

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Cómo fue la primera práctica

Franco Colapinto afrontó la primera experiencia en el circuito de Sepang, que será este fin de semana la sede del Gran Premio de Bahréin de manera excepcional ante la situación que se produce en Medio Oriente, ubicándose 19.° con el Alpine A526 en la práctica inicial que se desarrolló con el habitual calor sofocante y humedad del sudeste asiático.

Debido a un cambio de motor (el cuarto de los cinco habilitados por año) que definió el equipo de Enstone, el piloto argentino penalizará diez (10) posiciones en la grilla de largada además de los cinco (5) lugares que recarga por el incidente en la carrera de Azerbaiyán que se disputó el pasado sábado en el callejero de Bakú.

Por ello y enfocado en tomar rápidamente las referencias de la pista de 5.543 metros, el piloto argentino fue el primero en salir a girar para conocer las características del trazado como también lo hicieron otros diez pilotos, que conforman la mitad exacta de los habituales 22 participantes presentes que «descubren» en esta ronda el escenario de Kuala Lumpur.

Durante la primera media hora, Colapinto utilizó varios juegos neumáticos de compuesto blando y con los cuales dio un total de 21 vueltas consiguiendo su mejor paso en 1m40s531; en tanto, su compañero Gasly calzó en su auto compuesto medio y esto le permitió girar en 1m40s419, precediendo al pilarense por 112/1000.

En los 30 minutos finales conformó un trabajo diferente para sus pilotos a fin de evaluar el consumo del caucho con más de 55°C en pista, e intercambiar los datos para evaluar el ritmo para clasificación y carrera con mayor carga de combustible para tener la base de puesta a punto. Gasly consiguió mejorar con el set de gomas rojas girando en 1m38s715 que lo ubicó 7.°, mientras que Colapinto rodó por encima del 1m43s.

Horarios del GP de Bahrein en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4.00