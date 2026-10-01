Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin en Malasia

El piloto argentino terminó 22° en la segunda tanda, pero priorizó el ritmo de carrera y el comportamiento de los neumáticos con mayor carga de combustible. Gasly, en cambio, fue 10º.

Hoy 06:06

Franco Colapinto completó la segunda práctica del Gran Premio de Bahréin con un programa de trabajo enfocado principalmente en preparar la carrera del domingo. El piloto argentino dedicó buena parte de la tanda a evaluar el comportamiento del Alpine A526 con mayor carga de combustible y a analizar la degradación de los neumáticos.

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El registro final lo ubicó 22°, a más de cinco segundos del tiempo de referencia marcado por Charles Leclerc con Ferrari. Sin embargo, la posición no reflejó el objetivo del trabajo realizado por el argentino, que siguió un plan diferente al de su compañero Pierre Gasly.

Durante la primera media hora, Colapinto salió a pista con neumáticos medios y se concentró en el ritmo de carrera. Completó 18 vueltas al circuito de 5,543 kilómetros y estableció un mejor tiempo de 1m43s391.

Después de ese primer ensayo, el piloto de Alpine regresó a boxes para analizar junto a su ingeniero Stuart Barlow los datos recopilados. Diez minutos más tarde volvió a salir, esta vez con neumáticos blandos, para estudiar su comportamiento y el desgaste en una pista particularmente exigente.

Con ese compuesto, el argentino logró mantener un ritmo cercano a los 104 segundos por vuelta y pudo obtener referencias sobre la degradación. El análisis del equipo determinó un desgaste aproximado de un segundo cada cinco vueltas, un dato que será importante para definir la estrategia del domingo.

Una penalización que condicionará a Colapinto

El argentino afrontará la carrera con una situación especialmente complicada en la grilla. Deberá cumplir una penalización de 15 posiciones: cinco corresponden a la sanción recibida por el incidente del Gran Premio de Azerbaiyán y otras diez por utilizar por quinta vez un motor durante la temporada.

Por ese motivo, el trabajo realizado durante la segunda práctica estuvo especialmente orientado a encontrar un ritmo de carrera competitivo y comprender el comportamiento del Alpine con distintas cargas y compuestos.

Gasly, décimo en la segunda práctica

Pierre Gasly realizó un programa diferente al de su compañero. El francés comenzó la sesión con neumáticos blandos y posteriormente pasó al compuesto medio.

Con esa estrategia, logró ubicarse décimo, con un tiempo de 1m38s588.

Los trabajos de ambos pilotos estuvieron orientados a recuperar sensaciones después del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán, donde los dos Alpine quedaron fuera de carrera tras el incidente protagonizado por Colapinto.

Ahora, el equipo continuará recopilando información para definir la puesta a punto y la estrategia de cara a la carrera, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas, la humedad y el desgaste de los neumáticos.