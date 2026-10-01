Franco Colapinto recibió una sanción en la primera práctica y terminó último en la segunda del GP de Bahréin

El argentino tuvo un inicio de jornada complicado en el circuito de Sepang. En el primer ensayo, fue 19° y recibió una penalización de 10 puestos por el cambio de la unidad de potencia en su Alpine.

Hoy 06:49

Franco Colapinto completó la segunda práctica del Gran Premio de Bahréin con un trabajo enfocado principalmente en la preparación de la carrera del domingo.

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El piloto argentino terminó 22°, pero su programa de trabajo fue diferente al de su compañero Pierre Gasly y estuvo orientado a evaluar el comportamiento del Alpine A526 con mayor carga de combustible y la degradación de los neumáticos.

Colapinto dedicó la primera parte de la sesión al ritmo de carrera, utilizando neumáticos medios y dando 18 vueltas al circuito de Sepang, de 5.543 metros de extensión. Su mejor registro fue de 1m43s391.

Luego de ese primer ensayo, el argentino regresó a boxes para analizar junto a su ingeniero Stuart Barlow los datos obtenidos. Diez minutos más tarde volvió a pista con neumáticos blandos para estudiar el funcionamiento del auto y el desgaste en el exigente trazado malasio.

Con ese compuesto logró mantener un ritmo cercano a los 104 segundos por vuelta y el equipo pudo obtener referencias sobre la degradación, estimada en aproximadamente un segundo cada cinco vueltas.

Colapinto afrontará la carrera con 15 puestos de penalización

El piloto de Alpine tendrá además una carrera condicionada desde antes de la largada. Colapinto deberá retroceder 15 posiciones en la grilla: cinco corresponden a la sanción recibida por el incidente del Gran Premio de Azerbaiyán y otras diez por el reemplazo del motor de combustión interna, que significó utilizar por quinta vez una unidad de potencia durante la temporada.

Por ese motivo, el trabajo realizado durante la segunda práctica estuvo especialmente dirigido a conocer el ritmo de carrera y el comportamiento del auto en condiciones similares a las que podría encontrar el domingo.

Gasly terminó dentro del Top 10

Pierre Gasly realizó un programa diferente al de su compañero. El francés comenzó con neumáticos blandos y luego pasó al compuesto medio, una estrategia inversa a la utilizada por Colapinto.

El piloto de Alpine terminó 10°, con un tiempo de 1m38s588, y volvió a ubicarse dentro del Top 10 después de haber sido séptimo en la primera práctica.

Leclerc fue el más rápido

La segunda tanda tuvo a Charles Leclerc como el piloto más rápido. El monegasco marcó 1m37s528 con la Ferrari y superó por apenas 99 milésimas al Red Bull de Isack Hadjar.

Detrás quedaron Lando Norris, Max Verstappen y Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Liam Lawson y Gasly completaron los diez primeros.

La sesión se desarrolló sin mayores complicaciones pese al pronóstico de lluvia. Solo se registraron algunas gotas durante la tanda.

La actividad continuará este sábado a la 1.30 de Argentina, con la tercera práctica, mientras que la clasificación se disputará desde las 5.00. La carrera será el domingo y Colapinto deberá afrontar allí el desafío adicional de remontar desde las últimas posiciones de la grilla.