Karting Santiagueño: se encienden las luces para la séptima fecha del Anual y la tercera del Clausura

El kartódromo Francisco de Aguirre recibirá este viernes 2 y sábado 3 de octubre una nueva jornada nocturna, con seis categorías en pista y pilotos de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Hoy 19:28

El Karting Santiagueño volverá a tener acción este fin de semana con una fecha especial en el kartódromo Francisco de Aguirre, que encenderá sus luces para recibir la séptima fecha del Campeonato Anual y la tercera del Torneo Clausura.

La actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, en lo que será además la penúltima fecha del calendario 2026.

La competencia contará con pilotos de Santiago del Estero, La Banda, distintas localidades del interior provincial, Tucumán y Catamarca, en un fin de semana que promete intensa actividad en pista.

Serán seis las categorías que formarán parte de la programación: 110 Escuela, IAME 60, 150 A Nacional, 150 C Nacional, 150 Master y 150 Senior.

Cómo será la actividad

La acción comenzará el viernes 2 de octubre con las tandas libres de entrenamientos destinadas a todos los pilotos inscriptos.

El sábado 3, en tanto, la jornada comenzará a las 14 con las inscripciones. Luego será el turno de los entrenamientos, la clasificación y las series.

Las finales están previstas alrededor de las 22, y una vez terminada la actividad deportiva se realizará la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.

Los líderes del Campeonato Anual

Con la temporada ingresando en su tramo decisivo, los campeonatos empiezan a definir a sus principales candidatos.

En el Campeonato Anual, los líderes son:

110 Escuela: José Roberto Álvarez

IAME 60: Ignacio Sierra

150 A Nacional: Nicolás Salomón, de Tintina

150 C Nacional: Cristian Albuquerque, de Tucumán

150 Master: Benjamín Sola, de Tucumán

150 Senior: Agustín Viano

El santiagueño Agustín Viano, además, llega como vigente campeón de la categoría 150 Senior.

Así está el Clausura

De manera simultánea al certamen anual se disputa el Campeonato Clausura, pensado también para aquellos pilotos que se incorporaron más adelante a la temporada o que buscan reengancharse en la pelea.

Los líderes son:

110 Escuela: José Roberto Álvarez

IAME 60: Gael Sierra

150 A Nacional: Nicolás Salomón

150 C Nacional: Cristian Albuquerque

150 Master: Benjamín Sola

150 Senior: Agustín Viano

Entradas

El acceso al sector de boxes tendrá un valor de $7.000, mientras que el ingreso a las tribunas será libre y gratuito.

La jornada será organizada por la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE), en una temporada que continúa sumando participantes y que entra en su tramo decisivo.

Con el campeonato cada vez más ajustado, el Francisco de Aguirre volverá a encender sus luces para vivir otro fin de semana a puro karting.