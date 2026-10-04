¿Qué son las “Antiprincesas”? La propuesta de Chirimbote en la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero

La editorial cooperativa tiene presencia en Santiago del Estero desde 2019 y participó de la Feria del Libro. En esta edición, presentó sus propuestas para infancias y adolescencias, con títulos que recuperan historias de mujeres y abordan la inclusión, la diversidad y la igualdad.

04/10/2026

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Diario Panorama recorrió el stand de la Editorial Cooperativa Chirimbote en el Fórum Centro de Convenciones y dialogó con Claudia Pallaréz, quien contó detalles de la propuesta que presentan durante el evento.

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La editorial llevó a la Feria una amplia variedad de materiales destinados a infancias, primeras infancias, adolescencias y adultos, además de propuestas de carácter pedagógico.

“Estamos presentando todo lo que es material para infancias, primeras infancias también, adolescencias, material pedagógico y también para adultos. Tenemos varios títulos, así que para que disfrute cada uno de los lectores”, explicó Pallaréz.

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La integrante de Chirimbote señaló que uno de los principales ejes de la editorial es abordar diferentes temáticas desde la inclusión y la perspectiva de género.

Una construcción cooperativa y horizontal

Chirimbote se presenta como una editorial cooperativa, una característica que, según explicó Pallaréz, forma parte de su manera de trabajar y de pensar la producción editorial.

“De frente al monstruo editorial hay otra forma de construcción, es posible. Y siempre se pensó que sea horizontal”, sostuvo.

La editorial tiene presencia en distintas provincias del país y, según explicó, participa de diferentes eventos cuando recibe invitaciones para acercar sus propuestas a nuevos lectores.

En Santiago del Estero, la editorial está presente desde 2019, por lo que quienes estén interesados en acceder a sus títulos pueden comunicarse con sus representantes para consultar las alternativas disponibles.

Libros para hablar de igualdad, diversidad e inclusión

Consultada sobre las temáticas que atraviesan sus publicaciones y la importancia de trabajarlas en la actualidad, Pallaréz destacó la necesidad de abordarlas tanto en las instituciones educativas como en los hogares.

“Necesariamente se necesita abordar, no solamente desde las aulas, desde las escuelas, estas temáticas de respeto a la igualdad, de las diversidades y de la inclusión, sino que también en el hogar”, explicó.

En ese sentido, remarcó especialmente la importancia de comenzar a conversar sobre estos temas desde edades tempranas.

“Hablar también con nuestros hijos es fundamental. Desde las primeras infancias es fundamental”, sostuvo.

Según explicó, los títulos de Chirimbote buscan acercar estas cuestiones de una manera respetuosa y profunda, para que los niños puedan comenzar a comprender diferentes problemáticas sociales.

“Yo siempre recomiendo que accedan a nuestros títulos porque son importantísimos, acercan, abordan con respeto, abordan con profundidad”, señaló.

Las “Antiprincesas”, un antes y un después

Entre las distintas colecciones que forman parte de la identidad de Chirimbote, Pallares destacó especialmente a las Antiprincesas, una propuesta que, según explicó, marcó un punto de inflexión para la editorial.

“Para nosotros arrancar con nuestras Antiprincesas ha sido un antes y un después”, afirmó.

La representante de la editorial explicó que la colección surgió con el objetivo de recuperar historias de mujeres que, desde su perspectiva, habían quedado invisibilizadas a lo largo de la historia.

“Entender que ellas han sido invisibilizadas a lo largo de la historia de todo el país. Poner en relieve la importancia de que se escuche, que se las vea, aunque sea en este formato, pero por lo menos se conozca lo que ellas hicieron”, expresó.

Entre los títulos que destacó mencionó “Nuestra Capitana” y “Buenos Panas que hizo patria”, como parte de la propuesta que la editorial lleva a sus lectores.

Una propuesta que también está en el CCB

Pallares también destacó que, durante esta edición de la Feria del Libro, Chirimbote está presente tanto en el Fórum como en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

“Lo lindo es que este año también hemos podido estar en el CCB, así que también la propuesta está allá para todas las infancias y niñeces”, señaló.

De esta manera, la editorial suma su propuesta a una Feria que reúne libros, autores, editoriales y actividades para distintos públicos, con espacios destinados especialmente a niños, adolescentes y familias.