Claudia Piñeiro presentó “El canto invisible” en la Feria del Libro

El subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, hizo la apertura, oportunidad en la que destacó la importancia de recibir nuevamente a la escritora en la provincia y de acompañar este encuentro con lectores en el marco de la feria.

04/10/2026

Una de las presentaciones más destacadas de la última jornada de la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero fue la novela “El canto invisible”, de la reconocida escritora argentina Claudia Piñeiro.

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El subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, hizo la apertura, oportunidad en la que destacó la importancia de recibir nuevamente a la escritora en la provincia y de acompañar este encuentro con lectores en el marco de la feria.

Durante la presentación, Piñeiro dialogó con el escritor y periodista cultural Carlos Aletto, quien realizó una valoración de la nueva obra y destacó su aporte a la literatura argentina.

“El canto invisible” tiene como protagonista a Julia Montaner, una editora que atraviesa la muerte de una amiga cercana. La historia se desarrolla en un universo vinculado al mundo editorial y literario, con una particular presencia de los pájaros, elemento que también se refleja en la identidad visual de la obra.

El encuentro permitió al público conocer detalles de la nueva novela directamente de su autora, en una jornada que reafirmó el lugar de la Feria del Libro como espacio de encuentro entre escritores, lectores y la cultura.

Con esta presentación, la provincia volvió a ser escenario de un acontecimiento destacado para la literatura argentina y de un encuentro abierto a lectores de toda la provincia y el país.