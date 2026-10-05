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La Asociación Niños por un Mundo Mejor busca promotores para sumar socios

La organización lanzó una convocatoria para incorporar personas a su campaña de socios. Ofrece pagos semanales y capacitación para quienes se sumen a la iniciativa.

05/10/2026

La Asociación Niños por un Mundo Mejor abrió una convocatoria para incorporar promotores que participen de su campaña destinada a sumar nuevos socios.

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Según informó la entidad, quienes se incorporen a la propuesta recibirán pagos semanales y contarán con capacitación previa, con el objetivo de brindarles herramientas para desarrollar la actividad.

Desde la asociación señalaron que los interesados deberán enviar sus datos personales y un número de teléfono para ser contactados posteriormente, ya sea por correo electrónico o telefónicamente.

Para postularse, los interesados pueden comunicarse a través del correo niniospormundomejor@gmail.com o mediante WhatsApp al 11-71428129.

La convocatoria forma parte de la campaña de socios impulsada por Niños por un Mundo Mejor, organización que actualmente busca ampliar su equipo de promotores.

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