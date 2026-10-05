Robo de camioneta en Dragones genera alarma por cruce a Bolivia

La sustracción de una Toyota Hilux en Dragones genera preocupación por posibles traslados a Bolivia y activa la búsqueda policial.

05/10/2026

La sustracción de una camioneta Toyota Hilux en Dragones, departamento San Martín, ha provocado una creciente preocupación entre los residentes y las autoridades locales, especialmente tras el reciente robo de un vehículo perteneciente al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. Este incidente se produjo en la madrugada del domingo mientras los propietarios del rodado asistían a la elección de la Flor Chaqueña 2026.

El vehículo robado es una Toyota Hilux blanca con techo negro y patente AE 479 WS. Las circunstancias del robo son inquietantes, ya que la camioneta estaba estacionada en la vía pública con el cierre activado y el sistema de alarma funcionando. Cuando la pareja regresó, se encontraron con la desagradable sorpresa de que su vehículo ya no estaba.

Inmediatamente, los propietarios iniciaron una búsqueda en los alrededores de la zona, pero no lograron encontrar la camioneta. Posteriormente, decidieron presentar una denuncia policial para reportar el robo. La policía ha activado un protocolo de búsqueda ante el temor de que la camioneta sea trasladada a la frontera con Bolivia, donde la delincuencia relacionada con vehículos robados ha sido un problema recurrente.

Los investigadores están concentrados en la identificación de la Toyota Hilux, que ha sido modificada con estética GR Sport, lo que podría facilitar su localización. Además, se están revisando las grabaciones de posibles cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado el momento del robo o el trayecto seguido por el vehículo.

Según información proporcionada por los propietarios, existe un dispositivo de vigilancia en el ingreso a la localidad, lo que podría ser un elemento clave para la investigación. La policía ha instado a la comunidad a colaborar y ha solicitado que cualquier persona que haya visto el vehículo o tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en la zona, especialmente en momentos en que se llevan a cabo eventos comunitarios. La colaboración entre los ciudadanos y las autoridades es fundamental para combatir la creciente ola de delitos relacionados con el robo de vehículos.