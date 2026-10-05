Silva Neder destacó el modelo santiagueño en Estación Simbolar: "Nuestro objetivo es seguir garantizando la igualdad de oportunidades"

Durante el acto por el 121° aniversario de la localidad, el vicegobernador destacó la continuidad de las políticas provinciales basadas en la equidad territorial, la inversión en obra pública y la igualdad de oportunidades.

Hoy 12:09

En el marco del 121° aniversario de Estación Simbolar, departamento Banda, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó el acto central, donde destacó “la continuidad del proyecto político santiagueño puesto en la función pública, enfocado en la equidad territorial, la inversión en obra pública y la igualdad de oportunidades”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañado por el comisionado local, Omar Alderete, y por el senador nacional José Emilio Neder, entre otras autoridades, Silva Neder transmitió los saludos del gobernador Elías Miguel Suárez y del senador nacional Gerardo Zamora, y ratificó el apoyo permanente del Gobierno provincial a la gestión del comisionado municipal Alderete y a toda la comunidad de Estación Simbolar.

Un modelo centrado en romper asimetrías

Durante su discurso, el vicegobernador resaltó que la gestión provincial trabaja de manera federal para dar respuesta a los 27 departamentos de Santiago del Estero, garantizando que el desarrollo llegue a cada rincón de la provincia sin importar el color político ni la ubicación geográfica.

“El objetivo es siempre el mismo: crear igualdad de oportunidades para todos los santiagueños y santiagueñas, rompiendo asimetrías, con inversión en infraestructura escolar, pedagógica, salud, viviendas y un plan sostenido de obra pública que transforma la calidad de vida de las comunidades santiagueñas”, señaló.

Equilibrio fiscal sostenible y con rostro humano

Silva Neder subrayó: “Buscamos constantemente ese equilibrio fiscal que tenemos desde hace más de 20 años aquí en la provincia, y ese debe ser el norte de todo gobernante. Pero un equilibrio fiscal real, que no signifique dejar en la desesperanza al pueblo ni dejar a ningún santiagueño o santiagueña tirado al costado del camino”.

Al reflexionar sobre la coyuntura actual, el vicegobernador contrapuso la presencia del Estado provincial con el rumbo del Gobierno nacional, al cuestionar la quita de coberturas básicas y la falta de una mirada hacia las provincias.

“Que la indiferencia y el individualismo no hagan carne en nosotros. Los santiagueños siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios y generosos”, concluyó al felicitar a los vecinos por un nuevo aniversario.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Luis Villavicencio; los diputados provinciales Nora Mercado, Carlos Hazam y Álvaro Blanco; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; el director de Municipalidades, José Herrera; David Díaz, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas; representantes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales; alumnos y docentes de instituciones educativas; vecinos, entre otros.