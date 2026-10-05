Gran Amérian Carlos V cumple 14 años y consolida su propuesta premium en Termas de Río Hondo

El hotel cinco estrellas de Termas de Río Hondo celebra un nuevo aniversario con una trayectoria marcada por la evolución de su infraestructura, la apuesta por el turismo de bienestar y su reciente incorporación a la categoría Gran Amérian.

05/10/2026

La historia de la hospitalidad premium en Santiago del Estero se consolidó formalmente el 5 de octubre de 2012, cuando el entonces Amérian Carlos V abrió sus puertas en las emblemáticas Termas de Río Hondo.

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El complejo inició su actividad con 151 habitaciones de alta gama, un casino de última generación y un centro de bienestar integral.

Desde su concepción original, el proyecto fue diseñado con un objetivo definido: revolucionar el turismo de bienestar y redefinir el concepto de descanso en el norte del país.

Vanguardia y bienestar

A lo largo de los años, el establecimiento atravesó un proceso de evolución permanente. Bajo la dirección del Lic. Gustavo Ick, el hotel lleva adelante modernizaciones en infraestructura, capacitación y servicios, con el objetivo de mantener sus estándares de calidad dentro de la industria hotelera.

Entre las renovaciones realizadas se destaca la ampliación de Brisa Termal Spa, concretada en diciembre de 2024.

Con una superficie de 1.740 metros cuadrados, el espacio se posiciona actualmente como el complejo termal más grande y moderno de Latinoamérica, de acuerdo con la presentación realizada por el establecimiento.

El rediseño combina un entorno de lujo con tecnología de vanguardia, con el propósito de elevar la experiencia del bienestar a los estándares internacionales.

Una evolución hacia el segmento premium

En octubre de 2025, el complejo dio un nuevo paso en términos de posicionamiento de mercado a partir de una alianza con Amérian Hoteles, la cadena líder de hotelería en Argentina.

A partir de entonces, el establecimiento inició una transición hacia la categoría Gran Amérian, un sello reservado exclusivamente para propiedades de cinco estrellas que representan la máxima categoría de servicio de hospitalidad.

Bajo esta nueva identidad, la sofisticación arquitectónica y el diseño atemporal conviven con una atención personalizada.

Cada detalle operativo busca responder a los requerimientos de un público global exigente, con una propuesta que combina la calidez tradicional de la marca con la excelencia del lujo internacional.

A 14 años de su apertura, el Gran Amérian Carlos V continúa así su proceso de transformación, con una propuesta centrada en la hospitalidad, el bienestar y la evolución permanente de sus servicios.