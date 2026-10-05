Mirtha Legrand continúa internada y evoluciona favorablemente: qué dice el nuevo parte médico

La conductora permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei y continúa con su rehabilitación kinesiológica. Si no se producen cambios, el próximo informe médico será difundido el miércoles.

05/10/2026

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio.

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Según informó la institución, la histórica conductora de 99 años continúa mostrando una evolución favorable y permanece alojada en una habitación común.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señala el comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

Desde el centro asistencial también agradecieron las muestras de afecto recibidas por la conductora y su familia y anticiparon que, si no se registran cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

Sigue en recuperación

Legrand atraviesa desde hace varias semanas un proceso de recuperación luego de haber presentado primero un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras recibir el alta y continuar el tratamiento en su domicilio, una nueva descompensación respiratoria obligó a que fuera internada nuevamente en el Mater Dei.

Los últimos informes médicos habían señalado una mejoría de la neumopatía y una mayor actividad física junto al equipo de kinesiología. Sin embargo, hasta el momento no se fijó una fecha para el alta, ya que los profesionales buscan completar su recuperación y evitar posibles recaídas.

Durante la internación, la conductora estuvo acompañada por integrantes de su familia, entre ellos Marcela Tinayre, Juana Viale y Nacho Viale.