El conjunto platense ya se encuentra en Uruguay, donde enfrentará a Palmeiras con la ilusión de conquistar su quinto título en el máximo certamen continental.

Hoy 23:00

Con el sueño de volver a conquistar América, Estudiantes de La Plata llegó a Montevideo para afrontar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La delegación del Pincha fue recibida por un grupo de simpatizantes que viajó a Uruguay para acompañar al equipo en busca de su quinta corona continental.

Con Guido Carrillo a la cabeza, los futbolistas se detuvieron para saludar y tomarse fotografías con los hinchas, quienes expresaron su confianza en el plantel.

“Como dijo el Cholo Simeone: el que no cree que no venga. Yo creo”, manifestó uno de los seguidores que llegó desde Mar del Plata. Otro simpatizante, oriundo de Lanús, aseguró: “Estoy muy confiado en el plantel, en los jugadores y en que lo vamos a lograr”.

La delegación se alojará en el Hilton Garden Inn y comenzará los entrenamientos este jueves 26 de noviembre en las instalaciones de Montevideo City Torque.

De esta manera, Estudiantes iniciará la última etapa de preparación para el decisivo encuentro ante Palmeiras, con la posibilidad de sumar una nueva estrella internacional a su historia.