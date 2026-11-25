Tras el 2 a 0 ante Independiente Rivadavia y la clasificación a cuartos de final, el Xeneize dio la vuelta olímpica en La Bombonera junto a sus hinchas.

Hoy 23:12

La fiesta de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un nuevo capítulo en la Bombonera. Luego de imponerse por 2-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el conjunto xeneize celebró el título internacional junto a sus hinchas.

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Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena dieron la vuelta olímpica y exhibieron el trofeo que conquistaron en Barranquilla tras vencer a Atlético Mineiro en la final del certamen continental.

Con Leandro Paredes al frente de los festejos, los futbolistas recorrieron el campo de juego y recibieron una ovación de los simpatizantes, en medio de un espectáculo de fuegos artificiales que acompañó la celebración.

Más allá de la alegría por la conquista internacional, Boca todavía tiene importantes objetivos por delante y podría ampliar su cosecha de títulos antes de finalizar el 2026.

El Xeneize, que ya se adjudicó la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, también es finalista de la Copa Argentina y continúa en carrera en el Torneo Clausura, donde aseguró su clasificación a los cuartos de final.