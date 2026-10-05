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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2026 | 29º
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“Poesía en la calle” llevó sus versos a la Feria del Libro y festejó cinco años de trayectoria

El grupo cultural protagonizó un recital en la Sala María Adela Agudo durante la tercera noche de la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, con la participación de poetas de distintos estilos y generaciones.

05/10/2026

El viernes 2 de octubre, el grupo cultural Poesía en la calle llevó sus versos a la Sala María Adela Agudo de la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, durante la tercera noche del evento.

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Bajo la coordinación del poeta Hugo Orlando Ramírez, y con el acompañamiento de Ana María Hrouzek y Verónica Martínez Rojas, el encuentro reunió distintas formas de entender y expresar la poesía, con la palabra como protagonista.

Durante la jornada leyeron sus textos Sara Cuba, Ernesto Sánchez, María Rosa Frágola, Magui Montero Riccardo, Mary Escañuela, Rodrigo Flores, Verónica Martínez Rojas, Sebastián Barraza, Eugenia Paz Venturini, Julio Ferreyra, Hugo Almendra Toledo, Héctor Kike Quintana, Marcelo Rolando Agüero y Hugo Orlando Ramírez.

La propuesta tuvo además un significado especial para el grupo, que celebró sus cinco años de actividad en Santiago del Estero. En ese recorrido, Poesía en la calle sostuvo su iniciativa de generar encuentros entre artistas y llevar distintas expresiones culturales a barrios, bibliotecas e instituciones.

Entre versos y distintas formas de sentir la palabra, Poesía en la calle dejó su huella en una Feria del Libro que reunió a escritores, artistas y lectores de toda la región.

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