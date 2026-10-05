El llamativo plan de la familia de Tini Stoessel para el día de su boda con Rodrigo De Paul: “Se van a Japón”

Ángel de Brito aseguró en LAM que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel viajarían al exterior días antes de la ceremonia. Según el periodista, ninguno de los tres estaría invitado al casamiento previsto para diciembre.

05/10/2026

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúa rodeado de versiones y, en las últimas horas, Ángel de Brito reveló en LAM un particular detalle sobre los planes que tendría la familia de la cantante para la fecha de la celebración.

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Según contó el conductor, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel, padre, madre y hermano de Tini, respectivamente, viajarían a Japón pocos días antes de la boda, prevista para el 19 de diciembre.

“Los padres no están invitados. El hermano no está invitado”, afirmó De Brito durante el programa. Además, señaló que los primos de la artista sí habrían recibido una invitación, aunque tampoco concurrirían a la celebración.

El periodista detalló que los familiares de Tini emprenderían el viaje el 15 de diciembre. “Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este malentendido”, sostuvo.

De acuerdo con la versión difundida en LAM, la decisión estaría relacionada con el conflicto económico que habría surgido entre Tini y su padre en torno a la administración de fondos vinculados con la carrera de la cantante.

En ese sentido, De Brito aseguró que las negociaciones continuarían y que todavía no existiría un acuerdo definitivo. “Hasta ahora el ofrecimiento es de 5 %”, afirmó el conductor, quien remarcó que se trataría de cifras millonarias. “Ese 5 %, que parece poquito, es mucho dinero”, agregó.

A pesar de las versiones, De Brito aclaró que el conflicto no habría llegado a la Justicia. “No hay nada judicial en este tema. No hay un juicio de Tini al padre”, sostuvo, y explicó que por el momento se trataría de una negociación privada con abogados de ambas partes.

La relación entre los padres de Tini

Durante la emisión, Ángel de Brito también habló sobre la situación sentimental de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según contó, ambos estarían separados desde hace alrededor de cinco años, aunque mantendrían una relación cordial.

“Ellos son amigos, papá y mamá son amigos, no hay problema”, expresó el periodista. También señaló que Alejandro habría iniciado una nueva relación y que suele pasar tiempo en Cariló junto a su pareja, aunque la novia del productor no formaría parte del viaje a Japón mencionado en el programa.

Cómo sería la boda de Tini y Rodrigo De Paul

En la misma emisión de LAM, De Brito sostuvo que la celebración de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no tendría carácter civil y sería, de acuerdo con su versión, una ceremonia simbólica.

“Ahora es simbólico”, respondió cuando fue consultado sobre este aspecto. También indicó que las versiones sobre un eventual acuerdo prenupcial que habían circulado anteriormente no formarían parte de la ceremonia prevista para diciembre.

Hasta el momento, las versiones difundidas por De Brito sobre el viaje a Japón, la lista de invitados y las negociaciones económicas no fueron confirmadas públicamente por la familia Stoessel ni por Tini Stoessel.