Caputo destacó la posible cercanía entre Argentina y Brasil ante un triunfo de Flávio Bolsonaro

El ministro de Economía destacó que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje podría fortalecer el vínculo entre Argentina y Brasil. Además, reconoció una desaceleración de la actividad, aunque afirmó que espera señales de recuperación en los próximos meses.

05/10/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el escenario político de Brasil y sostuvo que un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales podría generar una mayor sintonía entre ambos países. Al mismo tiempo, reconoció que la actividad económica argentina “crece a un menor ritmo”, aunque aseguró que observa señales favorables para los próximos meses.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en La Misa, el programa de streaming de Carajo, donde Caputo repasó distintos temas de la actualidad nacional y regional.

En relación con Brasil, el ministro remarcó que la relación bilateral continuará independientemente del resultado electoral, aunque consideró que una coincidencia política entre los gobiernos podría facilitar la cooperación. “La Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil. Siempre iba a estar, independiente de quién gane. Por supuesto, a esto se agrega ahora una afinidad política que hace la diferencia”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la cercanía ideológica puede traducirse en mejores condiciones para trabajar de manera conjunta. “Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar”, sostuvo.

Caputo también rechazó las versiones que plantean una eventual pérdida de protagonismo de la Argentina en la región ante un triunfo de Bolsonaro y atribuyó al presidente Javier Milei parte de los cambios políticos que observa en América Latina.

“Es un verdadero disparate. No lo digo yo. Bessent dice que todo el cambio que está habiendo en Latinoamérica se dio a partir de Milei. Ellos son los primeros que se dan cuenta de eso”, señaló, en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El titular del Palacio de Hacienda también elogió la política de la administración de Donald Trump hacia América Latina y sostuvo que Washington obtuvo beneficios geopolíticos a partir de la expansión de gobiernos aliados. “No puso nada, ganó plata y en menos de un año el continente se tiñó de azul y de aliados geopolíticos norteamericanos. En términos estratégicos, lo de Trump y Bessent fue una genialidad indiscutible. Ellos valoran enormemente lo que ha hecho el presidente Milei por la región”, expresó.

Caputo habló sobre la actividad económica

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y cuestionó la lectura del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado, que registró una caída del 2,9% en julio.

Según explicó, ese indicador presenta una alta volatilidad y no refleja, a su criterio, la dinámica general de la economía. Por eso destacó la importancia de observar la serie tendencia-ciclo, que permite excluir alteraciones puntuales.

“Cuando se mira la tendencia ciclo, van 29 meses de crecimiento. Lo que sí es cierto es que ahora se está creciendo a un ritmo menor al que veníamos creciendo antes. Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual”, afirmó.

A pesar de esa desaceleración, Caputo aseguró que durante agosto y septiembre comenzaron a observarse señales positivas. “Estamos viendo buenas señales de recuperación. En octubre entran en construcción casi 9.000 kilómetros de los corredores viales. Se va a hacer una nueva licitación de los plazos fijos para créditos hipotecarios. Empieza a entrar cada vez más inversión de los proyectos RIGI”, enumeró.

La Argentina Week y las inversiones

Por otra parte, Caputo realizó un balance de la Argentina Week desarrollada en París y destacó el interés mostrado por empresarios e inversores europeos.

“Salió espectacular desde todo punto de vista. No solo por las inversiones que se anunciaron. En el evento había empresarios europeos de gran calibre”, sostuvo.

El ministro atribuyó ese interés a una mejora en la percepción internacional sobre la economía argentina y destacó el respeto por los contratos y la propiedad privada.

“Se está recuperando la confianza como país. Se respetaron la santidad de los contratos y no se atropelló la propiedad privada. Hay un cambio estructural”, afirmó.

También defendió la estrategia oficial de promover inversiones de largo plazo y sostuvo que varios de los proyectos anunciados tendrán impacto durante los próximos años.

Críticas a las encuestas

Durante la entrevista, Luis Caputo también cuestionó la precisión de las encuestas electorales y afirmó que los errores de los sondeos no son exclusivos de la Argentina.

“Es algo que pasa a nivel mundial. Los encuestadores tendrán que revisar el porqué. Ya no tienen mucho sentido las encuestas”, manifestó.

El ministro aseguró además que no toma decisiones en función de las mediciones de opinión pública. “No me pueden importar menos las encuestas porque confío en la gente y en el sentido común”, sostuvo.

Respecto del resultado electoral, se mostró convencido de que Javier Milei se impondrá en las elecciones y aseguró que no contempla un escenario de derrota. “Soy la persona más optimista en el Gobierno en cuanto a las elecciones. Creo que en todos los escenarios, gana el Presidente”, afirmó.

Por último, volvió a referirse al denominado “riesgo kuka”, expresión utilizada para aludir a una eventual vuelta del kirchnerismo al poder. Caputo aseguró que, desde su perspectiva, esa posibilidad es inexistente, aunque admitió que algunos sectores del mercado todavía contemplan ese escenario. “El riesgo kuka es el riesgo a que gane el kirchnerismo. Si me lo preguntás a mí, es cero porque no hay ninguna posibilidad de que eso pase”, concluyó.