Los peligros de los links truchos y cómo detectarlos rápidamente

En la última década, el aumento de fraudes en línea ha llevado a un crecimiento del 60% en los reportes de phishing en Argentina. Conocer cómo detectar un link trucho es crucial para evitar caer en estas trampas.

06/10/2026

En un mundo digital cada vez más interconectado, la capacidad de detectar un link trucho se ha vuelto esencial para la seguridad en línea. Según un informe de la Policía Federal Argentina, los casos de fraudes por phishing han crecido significativamente, lo que subraya la importancia de conocer las señales de alerta.

Una de las primeras cosas que se puede hacer es verificar la URL. Muchas veces, los links fraudulentos utilizan dominios que imitan a los legítimos, pero con pequeñas variaciones. Por ejemplo, un sitio web que debería ser 'banco.com' puede aparecer como 'banco-secure.com'. Siempre es recomendable ingresar manualmente la dirección del sitio en lugar de hacer clic en un enlace.

Además, prestar atención a los detalles es clave. Los emails o mensajes que contienen links sospechosos a menudo tienen errores gramaticales o de ortografía. Estos son indicativos de que el mensaje no proviene de una fuente confiable. Si algo parece extraño, es mejor no interactuar con el enlace.

Otro aspecto a considerar es el uso de herramientas de verificación. Existen diversas plataformas en línea que permiten analizar un enlace antes de hacer clic en él. Herramientas como VirusTotal pueden ofrecer una capa adicional de seguridad al informar si un link ha sido reportado como malicioso.

En los últimos años, las redes sociales han sido un caldo de cultivo para los links truchos. A menudo, los usuarios comparten enlaces sin verificar su origen. Es fundamental revisar la fuente de cualquier contenido compartido, especialmente si se trata de ofertas o promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Finalmente, mantenerse informado sobre las últimas tácticas de fraude puede ayudar a prevenir ser víctima de estos engaños. Las organizaciones de ciberseguridad suelen publicar informes sobre nuevas técnicas utilizadas por los estafadores, lo que puede ser de gran ayuda para todos los usuarios de internet.